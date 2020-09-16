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16 сентября 2020 года 18:41
BCS GM возобновил анализ стального сектора РФ, рейтинг "покупать" у GDR ММК, НЛМК и Северстали
(добавлены текст и таблица после 3-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ компаний сталелитейного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского, Артема Багдасаряна и Рафаеля Мкртчяна. Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Северстали" (MOEX: CHMF) была дана рекомендация (рейтинг) "покупать". Рекомендация для акций Evraz - "держать", а для американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) - "продавать". "Повышение мирового спроса на сталь и общее восстановление рынка случились быстрее, чем мы ожидали. Факторами поддержки оказался рост цен на железную руду, а также быстрое восстановление спроса в Китае после эпидемии COVID-19 в этой стране. Спрос на сталь в мире и в ЕС, в частности, (одно из основных экспортных направлений для российских сталепроизводителей) также начинает демонстрировать признаки восстановления. Российский рынок должен последовать за ценовым трендом. Таким образом, мы видим потенциал роста внутренних цен на горячекатаный прокат и сталь как минимум на 5-10% с текущих уровней при условии, что экспортные цены останутся стабильными", - говорится в обзоре. Несмотря на признаки улучшения ситуации в сегменте стали, аналитики BCS GM считают важным отметить, что потенциальная вторая волна COVID-19 и связанные с ней ограничения во всем мире могут приостановить развитие текущей положительной тенденции на рынке. Однако даже в этом случае появление вакцины в 2021 году, по мнению экспертов, смягчит негатив от COVID в среднесрочной перспективе. "В более долгосрочном плане (горизонт от 3 лет) мы сохраняем негативный взгляд на сталелитейные компании, поскольку ждем увеличения доли выпуска на электродуговых печах в Китае и перепроизводства стали в мире, что окажет давление на цены на сталь и железную руду и оценки сталепроизводителей", - подчеркивают аналитики. Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США): Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 4,1 (текущая цена - 3,33), рекомендация - держать; Прогнозная цена Мечел (для ADR) - 0,00 (текущая цена - 1,67), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ММК - 9,80 (текущая цена - 6,75), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НЛМК - 28,0 (текущая цена - 22,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Северсталь - 18,0 (текущая цена - 13,2), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь, ММК, Мечел, Evraz
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