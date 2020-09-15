Рост рынка акций РФ во вторник стал рекордным с начала августа за счет поддержки отскочившей нефти

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за мировыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, причем ускорение подъему придала отскочившая выше $40 за баррель нефть Brent; рост индексов МосБиржи и РТС стал рекордным с начала августа во главе с нефтяными бумагами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2980,58 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1253,68 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 74,9 рубля (-0,38 рубля), золото - до $1960,5 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,7% "префы"), "Московской Биржи" (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Акции "Мечела" выросли на 2,9% на новостях о выкупе ценных бумаг после снятия моратория на банкротство. "Мечел" (MOEX: MTLR), как и предупреждал, из-за действия моратория на банкротство не смог в срок исполнить обязательство по выкупу акций у несогласных с реструктуризацией долга. Компания должна выкупить 10 млн 804,058 тыс. обыкновенных акций (2,6% от их общего количества) на 870,483 млн рублей. Завершить процедуру нужно было до 14 сентября, однако утвержденный правительством мораторий на банкротство, среди прочих ограничений, не допускает выкуп должником своих акций.

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) подорожали до 60,86 рубля (+4,3%) после известий о новой оферте компании с премией к рынку. Совет директоров ТМК одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты - 61 рубль за акцию. Компания готова выкупить 129 млн 198,754 тыс. акций, что соответствует free float ТМК (12,5%) после проведенного этим летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций. Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 года включительно.

Подешевели во вторник акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, настроения в азиатском регионе с утра во вторник подогрели макроданные из Китая, где рост промпроизводства и розничные продажи ускорились в августе, превысив прогнозы.

По сообщениям СМИ, испытания вакцины от нового коронавируса компанией AstraZeneca могут быть завершены к концу года, а лекарство совместной разработки Pfizer и BioNTech будет готово к распространению в течение нескольких месяцев. Финансовые рынки сохраняют оптимизм в надежде на то, что вакцина будет готова к концу года, отмечает аналитик.

Как говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, во вторник рост рынка акций стал более уверенным на фоне дорожающей нефти. В МЭА оценили дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ на уровне 97% в августе, что смягчило беспокойство по поводу бесконтрольного увеличения производства нефти и подогрело бумаги нефтяных компаний. Однако лидерство на рынке захватили бумаги ТМК и "Мечела" на корпоративных новостях.

Рубль укрепил свои позиции на фоне дорожающей нефти и глобальной слабости доллара. В среду пройдут очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время пользуются достаточно большим интересом со стороны инвесторов. Соответственно, у рубля есть шанс на усиление в течение нескольких дней.

В МЭА снизили прогноз спроса на нефть в текущем году, что связано с признаками второй волны COVID-19 и возвращения некоторых карантинных мер в отдельных странах. В МЭА также отмечают, что прогноз становится более хрупким, чем прежде. Также нефтяной рынок продолжает следить за ураганом "Салли", который немного ослаб в скорости ветра до 85 миль в час с прежних 100 миль, но угрожает побережью историческим подтоплением. В некоторых районах вблизи Миссисипи ожидается выпадение до 50-60 см осадков, а высокие волны могут привести к резкому повышению уровня воды в устье Миссисипи. Соответственно, потенциальный ущерб может прийтись больше на береговую нефтяную инфраструктуру, включая НПЗ, чем на добывающие платформы. Таким образом, закупки нефти этими НПЗ могут долгое время не восстановиться, отмечает аналитик.

В США индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в сентябре до 17,0 пунктов с 3,7 пункта в августе. Американские СМИ пишут о том, что во вторник ожидается презентация пакета мер экономической поддержки на $1,5 трлн, который был разработан межпартийной группой из 50-ти членов Палаты представителей Конгресса США. В пакете предусматривается выделение до $500 млрд штатам и местным администрациям, а также дополнительные выплаты безработным. На этом фоне рынок акций США продолжил подъем. Новые американские стимулы вновь могут послужить поводом для дальнейшего ослабления доллара и подорожания сырьевых активов, считает Кочетков.

По словам персонального брокера по международным рынкам компании "БКС Брокер" Александра Токмина, основными позитивными моментами для российского рынка акций выступает снижение политического напряжения. Наблюдается готовность как локальных, так и внешних инвесторов брать на себя риск санкционной риторики, очевидно, не ожидая сильного давления на Россию со стороны Европы или США.

На внешних площадках поддержку "быкам" продолжают оказывать надежды о скором запуске вакцины против коронавируса COVID-19. Компания AstraZeneca заявила о возобновлении тестирования вакцины, а компания Pfizer сообщила, что планирует выпустить вакцину до конца текущего года.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточенно на заседании ФРС, которое завершится в среду в 21:00 МСК - будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и стейтмент регулятора. В 21:30 МСК будет представлен прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по макропоказателям и ставке, состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Рынок "черного золота" остается под давлением опасений слабости спроса. Так, и ОПЕК, и МЭА в своих ежемесячных отчетах ухудшили прогноз потребления нефти на 2020 год. Одним из ключевых событий недели для рынка нефти станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое запланировано на четверг.

На рынке акций РФ отмечается повышенный интерес к акциям Сбербанка по причине снижения политической напряженности. Сильнее рынка также могут быть акции "Мобильных телесистем" в связи со скорой выплатой квартальных дивидендов и повышения интереса к бумаге со стороны инвесторов, считает Токмин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть отскочила из района ближайшей поддержки на фоне ослабления доллара и урагана в Мексиканском заливе. Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, как и у ОПЕК накануне, не содержал особенно оптимистичных сигналов. В МЭА ухудшили прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в этом году и теперь ожидают его снижения на 8,4 млн б/с из-за сохранения негативного влияния вируса на экономику. Тем не менее прогноз по росту спроса в следующем году был повышен на 300 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник закрепились выше 2965 и 1250 пунктов, где проходят средние полосы Боллинджера дневных графиков. На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалось улучшение настроений, но при этом американский рынок и нефтяные цены пока не преодолели краткосрочных сопротивлений, что позволяет говорить о коррекционном характере роста. Повышение на российском рынке в контексте значимых уровней оказалось более уверенным и может предвещать новую волну роста. В ближайшие дни можно ожидать движения индексов МосБиржи и РТС в район 3100 и 1300 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2940-3020 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, недавнее снижение котировок акций в США в основном коснулось акций технологического сектора, многие акции реального сектора почти не снижались. Значит, рано говорить о сломе повышательного тренда на фондовом рынке США. А раз слома нет, то некоторый аппетит к рискам у инвесторов на российском рынке сохраняется.

Неплохо выглядят акции Сбербанка (231,3 рубля), которые сначала закрепились выше зоны 220-222 рублей, а потом преодолели уровень 226 рублей и вышли к локальной цели 232 рубля, откуда может развиться коррекция. Котировки акций Сбербанка в дальнейшем может зарядить оптимизмом годовое общее собрание акционеров 25 сентября, а также предварительная конференция о новых сервисах и продуктах банка. В долгосрочном же плане у Сбербанка появились некоторые риски в связи со сменой собственника. Новый собственник может поставить задачи кредитования предприятий, которые выполняют определенные задачи государства, и не факт, что для банка это выгодно.

Далее трейдеры на рынках могут занять выжидательную позицию перед итогами заседания ФРС США в среду, считает Верников.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), однако растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,8% и превысил 3410 пунктов) на фоне статданных из Китая.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году, в июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле.

Объем промышленного производства в США в августе 2020 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть во вторник отскочила выше рубежа $40 за баррель Brent, цена к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $40,18 за баррель (+1,4% и -0,6% в понедельник), октябрьская цена WTI - $37,9 за баррель (+1,7% и -0,02% накануне).

Добыча жидких углеводородов в США снизится в 2020 году на 720 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году - на 640 тыс. б/с, пишет МЭА в ежемесячном отчете. При этом производство нефти снизится на 880 тыс. б/с и 650 тыс. б/с соответственно.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма сдерживает снижение цен на нефть.

Британская нефтекомпания BP Plc (SPB: BP) полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русс-Инвест" (+9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+36,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,7%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,7%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+3,2%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,748 млрд рублей (из них 13,642 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).