Российский рынок акций попробует продолжить рост - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что на мировых рынках продолжается волна оптимизма, во многом вызванная сообщениями в понедельник о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. С утра вторника в плюсе торгуются азиатские рынки, около трети процента прибавляют американские фьючерсы, в "зеленой зоне" находятся промышленные и драгоценные металлы. Поэтому, по мнению Антонова, рынок акций РФ откроется во вторник ростом и, если внешний фон не ухудшится, попробует его продолжить в течение дня.