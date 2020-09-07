Рубль отыграл часть потерь первой половины дня благодаря позитиву о состоянии Навального

Москва. 7 сентября. Доллар и евро после достижения в первой половине дня многомесячных максимумов растеряли часть роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил потери, но продолжает умеренно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития темы с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и с учетом дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 75,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 76,26 руб./$1 впервые с 22 апреля. Евро стоил 89,54 руб./EUR1, подорожав на 30,75 копейки. При этом ранее евро поднимался выше отметки 90 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,13 копейки - до 81,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня, полученных на опасениях распространения санкционных ограничений на проект "Северный поток - 2". Уменьшению тревожности игроков способствовало заявление германской клиники Charite, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось.

"Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорилось в заявлении клиники.

Тем не менее, чуть ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток - 2" с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Навальным.

Но он подчеркнул, что пока слишком рано увязывать обе ситуации вместе, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС. "Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет", - сказал он. "Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию", - добавил Зайберт.

По его словам, Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с Навальным. "Канцлер пока не обсуждала с президентом Путиным эту ситуацию", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Кроме того, внимание трейдеров переключается на очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

На прошлой неделе курс евро к доллару поднялся выше отметки в $1,2 впервые с мая 2018 года, после чего быстро перешел к падению на сигналах обеспокоенности ЕЦБ существенным укреплением европейской валюты за последнее время. Руководители ЕЦБ опасаются, в частности, что укрепление евро может еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, сообщила Financial Times со ссылкой на представителей ЕЦБ.

В пятницу евро подешевел в паре с долларом по итогам четвертой сессии подряд.

Начиная с марта ЕЦБ запустил стимулирующие программы общим объемом порядка $3 трлн, чтобы поддержать экономику, оказавшуюся в кризисе из-за пандемии COVID-19.

Биржи США в понедельник, 7 сентября, закрыты в связи с праздником (День труда).

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 до $0,7 за баррель. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник уменьшилась на 1,48% - до $42,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,66% - до $39,11 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в ряде стран, в том числе в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, торговая сессия понедельника ознаменовалась ослаблением рубля, который в паре с долларом в моменте снижался до минимальных значений за последние более чем 4 месяца. "Давление на рубль оказывали новости о падении цен на нефть и о продолжающемся укреплении американского доллара относительно корзины валют DXY, который продолжает отыгрывать публикацию позитивных макроэкономических данных по рынку труда США за август. Стоимость барреля марки Brent опускалась в ходе торгов ниже значимой отметки $42 за баррель на опасениях снижения отпускных цен со стороны Саудовской Аравии. Мы ожидаем возвращения курса рубля в коридор значений 74-75 руб./$1", - отмечает Союнов.

"Доллар США в понедельник бурно дорожал в паре с рублем, но к вечеру прирост сократился, а "американец" вернулся в более-менее приличные рамки около 75,78 руб./$1. Очень может быть, что Минфин и ЦБ, пользуясь ситуацией с курсами и волатильностью, неплохо поработали сейчас над сокращением дефицита бюджета. Краткосрочно доллар останется в сильной позиции и пределах 75,5-76,0 руб./$1. Евро сегодня впервые с 2016 года поднимался выше 90,0 руб./EUR1, но к завершению торгов пыл умерил и скорректировался до 89,57 руб./EUR1. Здесь тоже все довольно однозначно - сила евро останется актуальной в пределах 88-90 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

ЦБ РФ 31 августа, 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей, 3 сентября - на 3,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 сентября на 40,87 копейки, до 75,591 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,87 копейки, до 89,4771 руб./EUR1.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" в понедельник на торгах "Московской биржи" не проводились из-за выходного дня в США, где празднуют День труда. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника вырос на 59,66 копейки по сравнению с пятницей и составил 75,84,26 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 441,316, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 77,09 копейки, до 89,7147 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 73,96 копейки и составил 89,7147 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR396,397 млн, из которых EUR168,236 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,161 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.