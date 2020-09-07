Цены евробондов РФ в понедельник снизились на фоне опасений новых антироссийских санкций

Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне опасений относительно новых антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене, так как в США был выходной день, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 4 сентября на 18 базисных пунктов и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7 пунктов, составив 181 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 83 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,36% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 3,35% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 64 базисных пункта, опустившись до 135,2% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,325% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 19 базисных пунктов, до 114,85% от номинала (доходность выросла на 3 пункта, до 1,99% годовых), с погашением в 2023 году - на 7,5 базисных пункта, до 110,35% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта и составила 1,365% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 270 базисных пунктов, подешевев до 132,8% от номинала (доходность выросла на 12,5 пункта и составила 3,38% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 25 базисных пунктов до 112,83% от номинала (доходность выросла на 4 пункта, до 2,205% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций был не очень активным из-за выходного дня в США. Тем не менее, котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились на фоне сообщений о возможных новых антироссийских санкциях из-за отравления, как считают на Западе, оппозиционера Алексея Навального. При этом участники рынка пока закладывают в цены лишь введение персональных или иных списочных санкций, а также возможные ограничения на проект "Северный поток 2", в то время как экономические санкции пока не берутся в расчет, поскольку считаются маловероятными. Дополнительное давление на все рисковые активы сегодня оказывала ухудшившаяся ситуация на фондовом рынке США, который 4 сентября закрылся в минусе второй день подряд. На этом фоне котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций потеряли порядка 1-1,5% по отношению к пятнице. К концу дня некоторую стабилизирующую роль как для сектора отечественных евробондов, так и для валютного и фондового рынка РФ сыграли новости об улучшении состояния здоровья Навального. Но активность торгов к концу дня в целом осталась на низком уровне, что не дает возможности оценить "серьезность" сегодняшних ценовых движений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось, говорится в опубликованном в понедельник заявлении германской клиники Charite. "Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорится в заявлении. Сообщается, что состояние Навального улучшилось.