Газпромбанк снизил оценку акций Интер РАО на 1,4%, сохранив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 7 рублей до 6,9 рубля за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за первое полугодие 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 8,43 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,65 рубля за штуку.