Raiffeisenbank снизил оценку акций "Энел Россия" на 1%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,16 рубля до 1,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечает эксперт, такое незначительное понижение прогнозной цены объясняется компенсацией эффекта усиления падения цен на рынке на сутки вперед (РСВ) из-за конкуренции со стороны ГЭС снижением безрисковых ставок.

"В целом "Энел Россия" является уникальной "зеленой" историей среди публичных компаний-аналогов, предоставляющая к тому же высокую дивидендную доходность в 9% на следующие два года (с фиксированным дивидендом). Даже несмотря на активные инвестиции в новые проекты, после 2021 года долговая нагрузка компании должна сразу стабилизироваться на уровне 2,5-3x по коэффициенту чистый долг/EBITDA, поэтому текущие фиксированные дивиденды могут быть продлены и дальше. Кроме того, если компании удастся в следующем году продать иностранное газотурбинное оборудование, купленное в 2011 году, котировки акций "Энел Россия" смогут получить поддержку и показать рост порядка 9%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,96 рубля за штуку.