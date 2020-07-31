Техническая картина не предвещает российской валюте позитивной динамики - "Велес Капитал"

Техническая картина перед началом августа не предвещает российской валюте позитивной динамики, сообщается в комментарии компании "Велес Капитал".

Рубль в июле вернулся к среднесрочному снижению, что было особенно очевидно в паре с евро ввиду силы последнего на мировых площадках, констатирует аналитик Елена Кожухова.

"Техническая картина перед началом августа не предвещает российской валюте позитивной динамики и указывает на риски ее возвращения к мартовскому минимуму против евро - 89,50 руб. и апрельскому пику против доллара - 77,61 руб. Помочь рублю в краткосрочной перспективе могут разве что перепроданность против евро и способность отвоевать важную поддержку 72,20 руб. в паре с долларом, по евро ближайшая поддержка расположена у 85,50 руб." - пишет она.