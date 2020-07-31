Рубль в пятницу, вероятно, сможет немного сократить потери - "Открытие Брокер"

Рубль в пятницу, вероятно, сможет немного сократить свои недельные потери, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов в России весьма неоднозначный, считают специалисты компании.

С одной стороны, доллар вновь слабеет, толкая вверх цены на золото и немного поддерживая нефть. Сырьевые валюты демонстрируют слабую волатильность, но AUD отыгрывает у доллара почти 0,4%. С другой стороны, азиатские рынки пока не торопятся за растущими фьючерсами на индексы США. На слабые "аппетиты" к риску также указывают укрепление иены и снижение доходностей по казначейским обязательствам США.

Российский рынок может начать день вблизи значений четверга, а вот у рубля появляются шансы немного сократить свои недельные потери, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.