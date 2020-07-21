Рубль вечером уверенно дорожает к доллару и евро благодаря спросу на риск и росту нефти

Москва. 21 июля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 70,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 68,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,2 руб./EUR1, подешевев на 46,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 58,58 копейки - до 75,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка отыгрывают внешний позитив, связанный с новостями о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса, активное повышение цен на нефть и действия правительств разных стран мира по поддержанию национальных экономик.

Рубль не реагирует на продолжающееся среди законодателей США и Великобритании обсуждение России в контексте возможных санкций, в то время как дополнительную поддержку ему оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Оптимизм глобальных инвесторов и рост интереса к риску связан с новостями о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник.

Инвесторы также будут следить за ходом переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. В статье уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, рубль за первые два дня недели укрепился более чем на 1,5%, в то время как цены на нефть обновили локальный максимум и торгуются вблизи $44,5 за баррель. "В рублях баррель продолжает оставаться выше 3000 рублей за баррель, что соответствует бюджетным прогнозам. Основными факторами, влияющими как на фондовые рынки, так и на курс рубля, стали успешные испытания вакцин и принятие ЕС решения о создании фонда взаимной помощи в размере 750 млрд евро, что, несомненно, станет еще одним инструментом стимулирования. Кроме того, близится новое заседание Банка России, на котором, скорее всего, вновь будет снижена ключевая ставка (мы полагаем, что на 25-50 б.п.). Это может вновь оказать положительное влияние на котировки ОФЗ и курс рубля, но учитывая сократившийся carry trade, не станет основным фактором, как в предыдущие три месяца. Скорее в сторону укрепления рубля могут сыграть приближающиеся налоговые и дивидендные выплаты, когда экспортеры должны будут продавать валютную выручку", - подчеркивает Хомяков.

В комитете по разведке парламента Великобритании во вторник обнародовали доклад о роли российского влияния на Великобританию, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода.

Изначально публикация доклада ожидалась в марте прошлого года, однако затем была отложена. Таким образом, документ был подготовлен предыдущим составом комитета: он сменился после выборов в конце 2019 года.

Авторы доклада считают, что одной из главных целей российской разведки является именно Великобритания, и что улучшение отношений между странами невозможно при нынешнем российском руководстве. Они также утверждают, что Великобритании нужно бороться против влияния РФ не в одиночку, а вместе с союзниками.

Согласно докладу, невозможно определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. На основании доклада в правительстве Великобритании заявили, что нет данных, указывающих на то, что РФ удалось повлиять на результаты референдума.

В Палате представителей Конгресса США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие дополнительные санкции против компаний, работающих над завершением проекта "Северный поток 2". Запись об этом есть в базе данных Палаты представителей, однако сам текст поправки, предложенной конгрессменом-демократом Рубеном Гальего, не приводится.

Проект оборонного бюджета и предложенные Палатой представителей поправки в дальнейшем будут рассмотрены и в Сенате. Затем проект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Отметим усиление санкционной риторики в отношении РФ, что является фоновым фактором давления, но его нельзя сбрасывать со счетов. Палата представителей США накануне одобрила поправку в рамках законопроекта об ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, которая предполагает расширение санкций к проекту "Газпрома" (MOEX: GAZP) "Северный поток 2". Поправка предполагает распространение санкций на иностранных лиц, которые, в частности, существенно облегчили продажу или лизинг трубоукладочных судов для строительства газопровода. Также сенаторы-демократы во главе с Диком Дурбином представили резолюцию против включения России в "Большую семерку": Сенат намерен сопротивляться допуску РФ в G7, пока страна не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и США. Ранее Трамп проявлял готовность допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммитах формата G7", - отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин.

Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 2,7% - до $44,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 2,89% - до $41,99 за баррель.

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Цена сентябрьского фьючерса WTI во вторник вечером повышается на 2,86% и составляет $42,09 за баррель.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей.

15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Банк России во вторник, 21 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 239,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,29% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 июля, банки разместили 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 172,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,39% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 июля на 99,6 копейки, до 70,9668 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1403 рубля, до 81,2499 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 84,7 копейки по отношению к понедельнику и составил 70,8822 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 80,11 копейки и составил 70,8563 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 493,354 млн, из которых $640,877 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 852,477 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,0537 рубля и составил 81,1349 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 90,64 копейки и составил 81,0671 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR499,822 млн, из которых EUR207,799 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,023 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник из-за подготовки к налоговым выплатам июля, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, предвещая возможное снижение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 24 июля.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" во вторник увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,42%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 4 б.п. - до 4,59% и 4,69% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 6 б.п. - до 4,71% годовых.