Цены евробондов РФ умеренно подросли во вторник благодаря выросшему "аппетиту к риску"

Москва. 21 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря общемировому повышению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 20 июля и составила 115,39% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК также не изменилась относительно итогов предыдущего дня и составила 102,44% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 173,5 пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 53 базисных пункта - до 144,09% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,17% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 56 базисных пунктов - до 138,82% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,955% годовых (без изменения к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году прибавили в цене 1 базисный пункт, подорожав до 111,32% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 1,2% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 60 базисных пунктов, подорожав до 137,11% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,185% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта, до 112,69% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 2,26% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации продемонстрировали умеренный рост благодаря сформировавшимся на мировых рынках капитала позитивным настроениям на фоне новостей о разработке вакцины от коронавируса COVID-19. При этом поддержку долговым бумагам развивающихся стран оказали также снизившиеся процентные ставки базовых активов, в частности, доходность десятилетних US Treasuries опустилась сегодня до 0,6% годовых, что является локальным минимумом за последние три месяца. Кроме того, позитивными для мировых долговых рынков стали новости о том, что Европа все-таки смогла договориться о пакете помощи южным странам, что в целом успокоило инвесторов, которые в результате активизировали покупку рисковых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.