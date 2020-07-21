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21 июля 2020 года 18:24
ЦБ РФ пойдет на очередное снижение ставки в пятницу, вопрос в выборе шага - 25 или 50 б.п. - аналитики
Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров 24 июля, считают аналитики. Мнения экспертов разошлись только относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.. При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта. ЦБ с 22 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 4,5% (это самое резкое снижение за один шаг с 2015 года). При этом регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он планирует оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Данные с момента июньского заседания совета директоров ЦБ подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, заявила в середине июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ в июньском пресс-релизе по ставке отметил риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году. Даже с учетом снижения ключевой ставки до 4,5% превышение инфляцией 4% в 2021 году весьма маловероятно, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью агентству Reuters. Годовая инфляция в России, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 13 июля ускорилась до 3,4% с 3,3% на 6 июля и 3,2% на конец июня. Банк России в ближайшую пятницу выберет больший шаг в 50 б.п. и снизит ставку до нового исторического минимума в 4%, считают экономисты "Ренессанс Капитала". "ЦБ четко обозначил, что все еще видит пространство для дальнейшего снижения ставки, однако мы полагаем, что текущее восстановление экономики ограничивает место для маневра. Мы не исключаем снижения ставки на 25 б.п. в эту пятницу (с вероятностью 25%). Наш базовый сценарий предусматривает, что на конец 2020 года значение ставки составит 4,0%", - пишут они в обзоре. Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) полагают, что Банк России с учетом умеренной инфляции и слабой экономической динамики снизит ставку на 50 б.п., что поможет вернуть инфляцию к цели в 4,0%. Еще одно снижение на 50 б.п. возможно из-за глубокого падения реального ВВП в этом году и инфляции ниже цели (около 3,5%) в следующем году, считают экономисты Bank of America. При этом цикл смягчения ДКП может завершиться с достижением ставкой 4%, так как ЦБ может начать концентрироваться на инфляционных рисках из-за наметившегося восстановления экономики. Аналитики Sova Capital также считают более вероятным снижение ставки на 50 б.п. Сбербанк (MOEX: SBER) ожидает снижения ставки на 50 б.п., но допускает и снижение на 25 б.п. Пока низкая инфляция и сигналы ЦБ дают основания ожидать снижения ставки на 50 б.п., но возможен и осторожный шаг в 25 б.п. с последующим аналогичным снижением в сентябре, считают аналитики Deutsche Bank. Экономисты ING, наоборот, ждут снижения ставки на 25 б.п. - до 4,25%. При этом они не исключают снижения на 50 б.п., сопровождаемого более сдержанными заявлениями из-за некоторой волатильности на локальных финансовых рынках. "Мы ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п. и не слишком мягкий сигнал. Однако мы бы не удивились, увидев снижение ставки сразу на 50 б.п., хотя в целом цикл смягчения, по-видимому, близок к завершению", - пишут аналитики Нордеа банка в обзоре. Главным фактором, который Банк России будет учитывать в ближайшую пятницу, скорее всего, станет инфляция по итогам 2021 года, так как на темпы роста потребительских цен в этом году (при всей их неопределенности) уже невозможно повлиять при помощи инструментов ДКП, считают экономисты "ВТБ Капитала". "Если мы говорим, что ключевая ставка, скорее всего, будет снижена на 25 б.п., то наверняка в качестве альтернативного варианта совет в любом случае имеет в виду снижение на 50 б.п. На наш взгляд, сценарий 25 б.п. более предпочтителен", - пишут они в обзоре. В целом они ожидают снижения ключевой ставки до конца 2020 года до 4%. Шансы на снижение ставки на 25 б.п. или на 50 б.п. равны, отмечают экономисты Райффайзенбанка. "Нам более вероятным кажется осторожный шаг для снижения - 25 б.п. (этот вариант мы считаем базовым сценарием)", - добавляют эксперты. Аналитики Альфа-банка полагают, что макроэкономическая статистика за июнь может служить веским аргументом в пользу сохранения ключевой ставки в ближайшую пятницу на уровне в 4,5%. "Российская экономика миновала наихудший период и сейчас встала на траекторию восстановления. Более сильная в сравнении с ожиданиями статистика в части потребления в сочетании с некоторым давлением на курс рубля к доллару на фоне опасений санкций должны, по крайней мере отчасти, нейтрализовать дефляционные риски. В то же время динамика реальных располагаемых доходов может обосновать выбор ЦБ в пользу понижения ставки. Как недавно заявила глава ЦБ, потенциал для понижения ставки сохраняется - ее слова мы считаем вербальной интервенцией, подготавливающей рынок к понижению ставки на 25 б.п.", - отмечают эксперты в обзоре. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач менее оптимистичен относительно перспектив очередного смягчения ДКП. "Я не думаю, что они ее (ключевую ставку - прим. ИФ) снизят", - сказал он журналистам. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке будет опорным, то есть решение будет сопровождаться публикацией макроэкономического прогноза и пресс-конференцией председателя Банка России. Доклад о ДКП будет опубликован 3 августа. Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2020 году ожидалась на уровне 3,8-4,8%, в 2021 и 2022 годах - 4%. Банк России в апреле прогнозировал падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6%, в 2021 году - рост на 2,8-4,8%, в 2022 году - рост на 1,5-3,5%. Средняя цена на нефть в 2020 году, согласно апрельскому прогнозу, должна была составить $27/барр., в 2021 году - $35/барр., в 2022 году - $45/барр.
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