КИТ Финанс Брокер рекомендует спекулятивные покупки акций ММК

Аналитики КИТ Финанс Брокер рекомендуют спекулятивные покупки акций ММК с целевым ориентиром 40-42 рубля, сообщается в обзоре компании.

"Результаты ММК вышли в рамках наших ожиданий, снижение показателей происходит у всего сектора, но в июле–сентябре динамика может измениться в пользу роста. Менеджмент сообщил, что после снятия карантинных мер начавшееся в конце второго квартала оживление спроса на внутреннем рынке продолжится в третьем квартале 2020 года. В связи с этим рекомендуем спекулятивные покупки акций ММК с целевым ориентиром 40-42 рубля", - указывают в КИТ Финанс Брокер.

ММК опубликовал операционные результаты за второй квартал 2020 года. Выплавка стали за отчетный период упала на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2358 тыс. тонн на фоне планового ремонта стана 2500 г/п. и снижения спроса со стороны потребляющих отраслей из-за карантинных мер. Производство чугуна сократилось на 14,8% – до 2089 тыс. из-за остановки доменной печи №2 в связи с капитальным ремонтом и снижением спроса на сталь.

Продажи товарной металлопродукции во втором квартале 2020 г. сократились на 19% по сравнению со вторым кварталом 2019 года – до 2223 тыс. тонн., всё по тем же причинам – падение спроса со стороны конечного потребителя из-за карантинных мер из-за коронавируса, отмечают специалисты.