Рынок акций РФ утром поднялся к 2850п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидирует "Галс-девелопмент"

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми площадками, подогретыми надеждами на создание вакцины от коронавируса и ожиданиями новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19; индекс МосБиржи приблизился к сопротивлению 2850 пунктов, лидерами роста выступают акции ПАО "Галс-девелопмент" на сильном отчета за полугодие по РСБУ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2844,26 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1262,99 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,6%.

Доллар просел до 70,94 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +2,5% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3% и +1,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%).

Просели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, после того как индекс МосБиржи накануне превысил 2800 пунктов рынок акций вошел в зону сопротивления, но внешний оптимизм подталкивает цены бумаг дальше вверх.

Среди высоколиквидных бумаг второй день продолжает ралли акций ВТБ - здесь драйвером роста послужила информация о начале сотрудничества с "Яндексом" в области создании финансовой экосистемы. На недельном графике акций банка видно, что сейчас они пробивают сопротивление, что откроет дорогу на еще примерно 30%-ный рост. Кроме того, ВТБ с фундаментальной точки зрения - один из самых "дешевых" банков и это отставание он вполне может начать ликвидировать. Акции ВТБ пока стоит держать в портфеле. Также можно ожидать продолжения роста акций Сбербанка, целью для которых теперь выступает район 222 рубля за штуку.

Поле некоторого застоя и снятия технической перекупленности возобновило рост золото. Не будет удивительным, если котировки драгметалла в этом году обновят исторический максимум. Поэтому акции золотодобывающих компаний "Полюс", Polymetal (MOEX: POLY) и Petropavlovsk (MOEX: POGR) стоит удерживать в среднесрочных портфелях.

Нефть Brent также отскочила, но продолжает оставаться в коридоре $40-44 за баррель. Не исключено, что если внешний фон продолжит улучшаться, то и нефть попробует вырваться из данного коридора вверх. Например, такая попытка может наблюдаться в среду в случае позитивной статистики от Минэнерго США по запасам. Однако пока нет поводов, которые надолго позволили бы закрепиться котировкам "черного золота" выше $45 за баррель, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает наличие внешних драйверов роста - поднимаются мировые фондовые площадки, нефть и укрепляются сырьевые валюты. Достигнутый компромисс в Европе позволяет более уверенно говорить о восстановлении российского экспорта в Евросоюз. Также позитивом стали сообщения об успешных испытаниях вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Впрочем, в России также завершились клинические испытания отечественной вакцины.

Также на рынок оказывают влияния усилившиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Опросы показывают, что до трети россиян будут готовы закрыть банковские вклады с последующим поиском более доходных инструментов. Впрочем, даже без притока новых денег рынок способен провести переоценку риска и доходности в условиях более низкой ставки. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин и лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл проведут обсуждение очередного пакета экономических мер на $1,0 трлн.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи во вторник растет пятые торги подряд, выйдя вверх из бокового коридора 2700-2835 пунктов. Цены на нефть на фоне оптимистичных прогнозов от ОПЕК демонстрируют устойчивость. В ОПЕК полагают, что спрос на ее нефть в 2021 году резко вырастет и будет даже выше, чем до пандемии коронавируса. Спрос на нефть, добываемую в странах ОПЕК, увеличится в следующем году на 25% (до 29,8 млн б/с) и превысит, таким образом, уровни 2019 года, сообщается в обзоре рынка нефти от ОПЕК, опубликованном на прошлой неделе. ОПЕК также немного повысила прогноз по спросу на нефть из стран-участниц на 2020 год - на 200 тысяч б/с (до 23,8 млн б/с).

Растущая напряженность между США и Китаем пока не наносит сильного ущерба фондовым рынкам. Согласно информации Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. Позитивным моментом последних дней стало то, что шансы на переизбрание Трампа повысились, хотя отставание от Байдена по-прежнему значительно. Выходящая в США отчетность за второй квартал не может нанести сильного удара по фондовым рынкам, так как ожидания по ней пессимистичны. Аналитики ожидают, что прибыли компаний, акции которых входят в S&P-500, снизились на 43,1% из-за падения спроса и нарушения цепочек поставок.

Цены на золото продолжают рост. В данный момент присутствует высокий уровень неопределенности и страха в связи с состоянием мировой экономики. Кроме того, в США продолжается смягчение монетарной политики. Политика массивного бюджетного стимулирования экономики в долгосрочном плане увеличит инфляцию. Нет оснований ждать падения цен до тех пор, пока не будет выполнена цель роста $1830-1840 за унцию. После выполнения этой цели вероятна техническая коррекция цен. Недооценка серебра по отношению к золоту и остановка части рудников привели к ралли на рынке серебра. Цены на серебро растут шестую неделю подряд - пробитие наверх уровня $19 стало сильным "бычьим" сигналом, но от уровня $21,22 вероятна коррекция цен, поэтому покупателям надо быть осторожнее, считает Верников.

В США индексы в понедельник выросли на 0,03-2,5% на оптимизме вокруг вакцины от COVID-19, при этом Nasdaq (+2,5%) достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний.

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Соединенные Штаты занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране с начала вспышки вируса диагностировано более 3,9 млн случаев заражения, причем около 143,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Все больше инвесторов и экономистов склоняются к тому, что стабильное восстановление мировой экономики, пережившей серьезный спад в январе-июне, будет зависеть от успешных мер властей по сдерживанию новых вспышек заболевания, отмечает The Wall Street Journal.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении. МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, "несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики".

Восстановление американской экономики после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может быть "медленным и неравномерным", предупредили бывшие председатели Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и Бен Бернанке в своем обращении к американским конгрессменам. Они призвали Конгресс расширить меры поддержки экономики США и, в частности, выступили за продление истекающей в конце июля программы надбавок к пособиям по безработице.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за второй квартал. На этой неделе свои результаты должны представить, в частности, такие компании, как Coca-Cola, Lockheed Martin и United Airlines Holdings (SPB: UAL). Согласно оценкам аналитиков, опрошенных FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний в США за второй квартал упала на 44%.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

В минувшую пятницу лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен направить главам государств и правительств стран Евросоюза новое предложение по пакету антикризисного восстановления экономики и бюджету ЕС на 2021-2027 годы. По его словам, ставка делается на сохранение единства членов Евросоюза, чтобы "Европа была на высоте вызова, вставшего перед нами".

Нефть во вторник также дорожает на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,66 за баррель (+0,9% и +0,3% в понедельник), августовская цена WTI - $41,01 за баррель (+0,5% и +0,5% в понедельник).

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-девелопмент" (+19,9%, до 1391 рубля), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+8,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,9%), ГДР Mail.ru (+3%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9%), ГДР TCS (+2,8%).

Накануне акции ПАО "Галс-девелопмент" взлетели на 40% после публикации вечером сильного отчета за полугодие 2020 года по РСБУ: чистая прибыль в январе-июне выросла до 15,293 млрд рублей против прибыли в 123,588 млн рублей годом ранее (рост в 124 раза).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,987 млрд рублей (из них 5,185 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).