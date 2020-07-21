Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти

Москва. 21 июля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,94-71,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,96 руб./$1 (-37 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 81,26 руб./EUR1 (-41,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,93 копейки к уровню закрытия понедельника, до 75,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0003 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,1352 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и растущей нефти. Рост интереса инвесторов к рисковым активам связан с новостями о вакцинах против коронавируса, разрабатываемых Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, а также германской биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. В статье уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК вторника 609 тыс. 887 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 682, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число заражений COVID-19 в мире, по данным университета, на утро вторника достигло 14 млн 701 тыс. 198, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 243 тыс. 282 человек (у 169 тыс. 227 человек - днем ранее), излечились от коронавирусной инфекции 8,28 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник после проходивших ночью переговоров.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,67% - до $43,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,47% - до $41 за баррель.

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Цена сентябрьского фьючерса WTI во вторник утром повышается на 0,51% и составляет $41,19 за баррель.