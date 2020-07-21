Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти на внешнем позитиве

Москва. 21 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, при этом индекс Nasdaq Composite достиг нового рекорда закрытия благодаря росту акций крупных технологических компаний. Поддержку рынку также оказывают надежды на создание вакцины от коронавируса и ожидания новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19 в мире. Лидеры стран Евросоюза после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы, объявил во вторник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как стало известно в понедельник, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. Исследователи рассчитывают, что она будет готова к массовому производству уже в сентябре. Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. (SPB: PFE) в понедельник обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Настроения инвесторов поддерживаются целым рядом позитивных новостей, касающихся создания вакцины от коронавируса. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,82%. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 2,6%.

Цены на нефть умеренно повышаются во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $43,44 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,3%. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялись в цене на 0,27% - до $40,92 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,667 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,592 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июля снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (18-20 июля) 0,01%, поднявшись до 699,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1,33%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,44%) и "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-1,45%), "РЖД-001P-13R" (-1,4%) и "РЖД-001P-16R" (-0,73%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 11-20-го купонов облигаций серии БО-25 в размере 1% годовых. Десятилетние бумаги объемом 6 млрд рублей банк разместил в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых.

ПАО "Трансфин-М" приобрело по оферте 408 тыс. 539 облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн 2 тыс. 100 облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 20,4% выпуска. Компания в июле 2014 года разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых.