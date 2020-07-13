ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology ETF) с привязкой к китайским акциям высокотехнологичных отраслей оправдывает наши инвестиционные ожидания и приносит впечатляющую доходность – порядка 38% с начала года и 63,2% за последние 12 месяцев, - отмечает Зарина Саидова. - Доходность инструмента с привязкой к китайским акциям значительно опережает аналогичные показатели американского рынка – индекс широкого рынка S&P 500 находится в минусе на 1,4%, а за последние 12 месяцев – в плюсе на 6,4%, тогда как Nasdaq Composite с начала года прибавил 18,3%, а за 12 месяцев – 29,4%".

На взгляд эксперта "ФИНАМа", фундаментальные перспективы хай-тека Поднебесной по-прежнему не внушают опасений, тем более что пандемия коронавируса усилила тенденции цифровой трансформации во многих сферах жизни и экономики, а это дало толчок к новому витку развития для китайских представителей хай-тека.

"Поскольку Китаю удалось относительно оперативно обуздать эпидемию и вернуть свой экономический локомотив на рельсы, у фондового рынка страны на данном этапе есть больше аргументов для укрепления, чем у стран Европы и США. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по Invesco China Technology ETF и ставим на пересмотр в сторону повышения целевую цену", - заключает З. Саидова.