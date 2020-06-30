ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти"

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков

чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева.

"Самую большую часть выручки компании формирует не экспорт нефти, а продажа топлива на внутреннем рынке, - указывает эксперт "ФИНАМа". - Хотя цены здесь стабильны, но в условиях самоизоляции в апреле и мае отмечалось падение спроса. При этом низкий экспортный netback под действием демпфирующего механизма увеличивает налоговую нагрузку компании. Это отрицательно влияет на результаты".

"Газпром нефть" входит в тройку крупнейших по объемам добычи и переработки нефти российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. Показатель обеспеченности добычи доказанными запасами углеводородов по стандартам PRMS составляет 17 лет.

Благодаря значительной доле газа и газового конденсата в добыче компании, снижение общей добычи по итогам 2020 г. в условиях сделки ОПЕК+ составит не более 5%.

По мнению аналитиков ГК, у ПАО "Газпром нефть" комфортный размер чистого долга и благоприятные значения основных финансовых мультипликаторов. Начиная со второй половины 2019 г. "Газпром нефть" распределяет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. "После введения демпфирующего механизма "Газпром нефть" сильно зависит от положения цен netback относительно цены отсечения. Среди рисков отметим чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома"", - подчеркивает А. Калачев.