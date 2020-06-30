.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Газпромбанк ожидает консолидации рынка ОФЗ
.
30 июня 2020 года 13:00
Газпромбанк ожидает консолидации рынка ОФЗ
Рынок ОФЗ растерял часть роста предыдущей недели, констатируют аналитики Газпромбанка. По среднесрочным и долгосрочным выпускам доходности в ходе прошлой недели прибавили 11-20 б.п. на фоне невысокой активности. Спред 10-3 расширился до 100 б.п. "Мы полагаем, что на предстоящей неделе рынок будет консолидироваться на достигнутых уровнях. Также на этой неделе Министерство финансов РФ ожидаемо опубликует план по заимствованиям на 3К20", - говорится в обзоре банка. "По нашим оценкам на основе данных НРД, за прошлую неделю вложения иностранных инвесторов в ОФЗ практически не изменились (минус 1 млрд руб. по сравнению с притоком 41 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие объемы покупок (8 млрд руб.) были зафиксированы в аукционном выпуске ОФЗ-26232 (~7л), а наибольшие продажи (5 млрд руб.) – в 8-9-летних бумагах. Стоит отметить, что в понедельник и вторник нерезиденты купили ОФЗ на 8 млрд руб. (нетто), а в четверг и пятницу были зафиксированы продажи в объеме 9 млрд руб. (нетто)", - указывают специалисты. Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, будет минимальным: ~14 млрд руб. (~56 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям также будет низким: ~0,03 млрд долл. (~0,9 млрд долл. неделей ранее). Среди внешних событий, способных оказать влияние на российский долговой рынок, аналитики Газпромбанка отмечают следующие: - Во вторник, 30 июня, глава ФРС и министр финансов США выступят перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. "Если в докладе 30 июня будут озвучены более пессимистичные взгляды на восстановление экономики США (в предыдущем докладе глава ФРС США отметил значительную неопределенность сроков и темпов восстановления экономики и обозначил ожидания долгосрочного эффекта на экономику от пандемии), мы ожидаем снижения доходностей UST и укрепления доллара на ожиданиях больших стимулов для поддержания экономики США", - указывают эксперты. - В среду, 1 июля, ожидается публикация протокола июньского заседания ФРС США, по итогам которого были представлены весьма консервативные прогнозы снижения ВВП США на 6,5% в 2020 г. (при этом обновленный на прошлой неделе прогноз МВФ более пессимистичен и предполагает спад на 8%). "Если протокол июньского заседания отразит серьезную обеспокоенность перспективами восстановления экономики США и необходимость изыскания дополнительных монетарных стимулов, мы ожидаем укрепления доллара и снижения доходностей UST, а также не исключаем ослабления валют EM", - пишут аналитики Газпромбанка. - В четверг, 2 июля, выйдет статистика по рынку труда США – уровень безработицы за июнь и недельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице, за которыми рынок особенно следит после ввода карантинных мер. "Если снижение уровня безработицы будет слабее ожиданий рынка, что позволяет предположить выраженное замедление коррекции вниз первичных заявок на пособие по безработице, наблюдаемое в июне, мы ожидаем снижения доходностей UST и укрепления доллара (а также ослабления валют формирующихся рынков) на усилении ожиданий дополнительного стимулирования экономики США" - отмечают в банке.
.
30 июня 2020 года 19:42
Москва. 30 июня.Доллар и евро ускорили рост, обновив максимумы середины мая на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску, ребалансировки позиций в последний день месяца и квартала, а также перед выходным днем в среду, 1 июля. читать дальше
.30 июня 2020 года 19:17
Рынок акций РФ просел к 2740п по индексу Мосбиржи перед выходным, взлетел Polymetal, упал Petropavlovsk
Москва. 30 июня. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью, индекс Мосбиржи опустился в район 2740 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; взлетели бумаги Polymetal вслед за золотом, выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" и ПАО "Центральный телеграф" на дивидендных новостях; упали акции Petropavlovsk из-за корпоративного конфликта. читать дальше
.30 июня 2020 года 18:55
Москва. 30 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно снижаться на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы из-за возросших опасений второй волны пандемии COVID-19. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 июня 2020 года 18:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "Газпром нефти", отмечая среди рисков чрезвычайно низкий free float акций компании и концентрацию их основного объема у государственного "Газпрома", говорится в комментарии аналитика ГК Алексея Калачева. "Самую... читать дальше
.30 июня 2020 года 18:25
Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе предпримет попытку закрепления в диапазоне 70-75 рублей, основным фактором давления вновь выступит внешний фон, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Рубль в рамках прошедшей недели снизился по отношению к ведущим мировым валютам, - комментируют аналитики... читать дальше
.30 июня 2020 года 17:57
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "Покупать" для обыкновенных акций ПАО "Северсталь", говорится в комментарии инвесткомпании. ""Северсталь" с высокой рентабельностью, низким долгом и привлекательной дивидендной политикой выглядит более интересной для инвесторов, нежели сопоставимые... читать дальше
.30 июня 2020 года 17:32
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500 руб., говорится в обзоре инвесткомпании. "Полиметалл демонстрирует сильные финансовые и операционные показатели, - отмечают аналитики. - Выручка по итогам I кв. 2020 г. выросла на 7% по сравнению с... читать дальше
.30 июня 2020 года 17:12
Рынок акций РФ с начала недели демонстрирует слабость на неплохом внешнем фоне, во вторник эта тенденция лишь усилилась, и индикаторы выглядят намного хуже мировых фондовых площадок, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. По его словам, после позитивного старта... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:45
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК), ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) на 3-18%, говорится в обзоре... читать дальше
.30 июня 2020 года 16:19
Цены на природный газ выросли по обе стороны Атлантики на фоне восстановления цен после недавних минимумов и улучшения фундаментальных показателей, говорится в комментарии Julius Baer. "Сочетание прогнозов жаркого лета и снижения объемов импорта повысило уверенность в том, что уровень предложения... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:56
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $23 за штуку, сообщается в обзоре аналитика компании Ивана Кима. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать"... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:45
Москва. 30 июня. Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на "Московской бирже" во вторник днем на максимальных отметках с конца мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях невысокого интереса к риску и сниженной активности инвесторов в последний день месяца и квартала. читать дальше
.30 июня 2020 года 15:40
Рынок акций во вторник получает смешанные сигналы, и до конца сессии может усилиться спрос на бумаги энергокомпаний, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Азиатские площадки закрылись в плюсе на 1,5% на фоне роста PMI в июне в Китае. Европа начала день... читать дальше
.30 июня 2020 года 15:20
Экономические данные по США и Европе подтверждают, что после ослабления карантинных мер рост по обе стороны Атлантики возобновляется с одинаковой скоростью, говорится в комментарии Julius Baer. Бюджетно-налоговая поддержка в Европе по своим объемам догоняет меры, принятые в США, что поддерживает... читать дальше
.30 июня 2020 года 14:46
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно - Credit Suisse
Акции остаются привлекательными на горизонте 3-6 месяцев, но действовать стоит все же осмотрительно: надвигающейся сезон отчетности, недавний рост числа случаев выявленной коронавирусной инфекции и политические события в США усложняют и без того непростую обстановку на финансовых рынках, которая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.