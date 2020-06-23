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Главная / Мнения аналитиков / Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
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23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает продолжение роста в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и ограничения поставок вскоре должны привести к ослаблению избытка предложения на рынке. "После нескольких недель активного роста, отчасти обусловленного стремительным улучшением настроений на рынке, котировки нефти созрели для некоторой консолидации, причем последние данные по позиционированию на фьючерсном рынке подтверждают некоторую фиксацию прибыли участниками финансового рынка на прошлой неделе, - отмечает Н. Рюкер. - Тем не менее, фундаментальные тенденции остаются достаточно устойчивыми, чтобы поддерживать цены на уровне выше 40 долл. США за баррель". Ключевые темы для рынка, по мнению эксперта, остаются без изменений. Спрос на нефть быстро восстанавливается на фоне ослабления карантинных мер, и повседневная жизнь возвращается в нормальное русло. Пассажиры, предпочитающие автомобили общественному транспорту, частично компенсируют потерю спроса на нефть из-за экономического спада. Расхождение между спросом на бензин и керосин остается проблемой, так как нефтеперерабатывающие заводы не могут поставлять первый без второго. Тем не менее, аналитик Julius Baer рассматривает это как проблему цепочки поставок, которая может привести к сбоям на стороне хранения продукции, а не как фактор, который препятствует восстановлению глобального спроса на сырую нефть. "Тем временем, нефтяные державы выполняют свои обязательства по сокращению поставок. В районах сланцевых месторождений в США производители постепенно возобновляют производство, но эти дополнительные объемы не смогут компенсировать предстоящее снижение добычи на фоне значительного замедления буровой активности. Мы по-прежнему считаем, что восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов должны вскоре истощить запасы в США, поддерживая цены на нефть на уровне 40 долл. США и выше. Мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку нефти", - резюмирует Норберт Рюкер.
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