Акции Altria Group могут быть интересны для инвесторов, ориентированных на дивиденды - General Invest

Акции крупной табачной компании США Altria Group могут стать интересной опцией для инвесторов, ориентированных на дивиденды, говорится в аналитическом материале General Invest. В разрезе дивидендной доходности акции компании достигли многолетних максимумов, а сама компания продолжает генерировать значительный свободный денежный поток. Эксперты отмечают, что нестабильная макроэкономическая ситуация ввиду пандемии COVID-19 может негативно сказаться на спросе на премиальные бренды сигарет в дальнейшем, однако по результатам 1кв20 компания не имеет какой либо острой экономической необходимости снижать дивидендные выплаты.

30 апреля компания опубликовала отчетность за 1кв20 с результатами выше консенсус-прогноза аналитиков по версии Bloomberg: выручка компании за 1кв20 составила 5,046 млрд долл. США (плюс 15,00% год к году) против консенсус-прогноза на уровне 4,600 млрд долл. США, а скорр. EPS за 1кв. 20 показал 1,090 долл. США (плюс 18,50% год к году) против консенсус-прогноза на уровне 0,982 долл. США.

Компания отметила, что по итогам 1кв20 ни пандемия COVID0-19, ни режим ограничения передвижений в США пока что не имели значительного влияния на бизнес Altria. Более того - объем продаж сигарет компании в 1кв20 вырос на 6,10% год к году ввиду того, что домохозяйства создавали запасы на волне пандемии COVID-19. Однако менеджмент заявляет, что без учета нерегулярных событий, объем продаж сигарет все же снизился и долгосрочный тренд снижения продаж сигарет в США продолжается.

"Особую важность на волне пандемии COVID-19 приобретает достаточность ликвидной позиции компании, - отмечают аналитики General Invest. - Дабы сохранить и увеличить ликвидную позицию, компания приостановила программу выкупа акций (500 млн долл. США) и выбрала все 3 млрд долл. США доступных компании по револьверной кредитной линии. Компания имеет 5,60 млрд долл. США наличных средств и эквивалентов на балансе, а соотношение чистый долг/EBITDA в 1кв20 для компании составило 2,28x. В разрезе ближайших дат погашения долга на 2021 год приходится 1,50 млрд долл. США а на 2022 2,90 млрд долл. США".

Текущая дивидендная доходность компании составляет 9,40% и является самой высокой за последние 10 лет, подчеркивают эксперты. Так, последний раз цена акции компании находилась на таких же низких уровнях лишь в 2014 году, однако дивидендная доходность на тот момент составляла лишь около 5,00% годовых. При этом как показал 1кв20 свободный денежный поток компании остается стабильным и по результатам квартала составляет 3,077 млрд долл. США. Дивидендные выплаты в 1кв20 составили 1,563 млрд долл. США, что транслируется в 50,79% от свободного денежного потока за 1кв20 и в 77,06% от скорр. EPS за 1кв. 20.

"Важно отметить, что Altria стабильно наращивает дивиденды с 2009 года. Более того, по результатам 1кв20 менеджмент дополнительно подчеркнул, что целевым уровнем является выплата дивидендов в размере 80% от скорр. EPS (при 77,06% сейчас), а также снова указал на стабильный св. ден. поток по результатам 1кв20. Учитывая высокую для компании крупной капитализации доходность, цена за акцию компании может иметь потенциал возращения к уровням соответствующим своим историческим фундаментальным показателям", - указывают аналитики General Invest.

Менеджмент Altria Group в комментариях к результатам за 1кв20 менеджмент отметил, что при ухудшении покупательской способности потребителя ввиду COVID-19 Altria может испытать снижение продаж сигарет премиальных брендов и смещение потребительских предпочтений на более дешевые альтернативы. Компания имеет ряд сторонних инвестиций, результативность которых не является настолько высокой как у табачного бизнеса - так, инвестиции в компании JUUL и Ste. Michelle в последние месяцы подвергались переоценке и списаниям. "В случае если Altria решит направлять большие средства для развития данных бизнесов, это может поставить стабильность дивидендных выплат под угрозу. Однако на сегодняшний момент Altria не озвучивала таких планов, а 85% выручки все еще составляют сигареты и сигары", - подчеркивают эксперты General Invest.