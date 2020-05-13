MSCI удалил "префы" Транснефти из индекса MSCI Russia по итогам пересмотра, как и ожидалось

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Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса MSCI Russia привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) по итогам майского полугодового пересмотра, говорится в сообщении индексного провайдера.

Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции "Транснефти" пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI.

"На "Транснефть" в настоящее время распространяются санкции со стороны Евросоюза и США, введенные 12 сентября 2014 года. Следовательно, в соответствии с решением MSCI от 23 сентября 2014 года индексный провайдер не будет осуществлять для "Транснефти" каких-либо повышений в оценках NOS (количество акций) и/или FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) в рамках майского пересмотра. Кроме того, после его удаления привилегированные акции "Транснефти" не будут иметь права на включение в индексы MSCI, пока вышеупомянутые санкции остаются в силе", - говорится в сообщении MSCI.

Итоги очередного полугодового пересмотра MSCI Russia Index были объявлены в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени.

Изменения вступят в силу 29 мая после закрытия торгов.

"Как мы и ожидали, по итогам пересмотра "префы" "Транснефти" были исключены из индекса MSCI Russia, и также был повышен показатель FIF для нескольких бумаг, включая "Газпром" (MOEX: GAZP) (с 0,45 до 0,50), "Плюс" (с 0,20 до 0,25), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (с 0,30 до 0,35) и Polymetal (MOEX: POLY) (с 0,45 до 0,50). В то же время показатель FIF для "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) был понижен с 0,50 до 0,45. Неожиданностью для нас стало снижение FIF для "Татнефти" (MOEX: TATN) (с 0,70 до 0,65), которое, как мы предполагали, должно было произойти еще год назад", - сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Как отмечает в обзоре стратег "БКС Глобал Маркетс" Юлия Голдина, несмотря на то, что исключение привилегированных акций "Транснефти" из индекса MSCI Russia было ожидаемо, отток капитала из этих бумаг будет оказывать давление на котировки до даты вступления изменений в силу.

"Исключение привилегированных акций "Транснефти" было полностью ожидаемо, однако мы все равно считаем это негативным событием, учитывая пассивные оттоки в размере 9,2x дней торгов. Мы нейтрально оцениваем изменение FIF и NOS по ряду бумаг, поскольку потоки не превысят 1-2 дней торгов", - пишет Голдина.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.