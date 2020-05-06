БКС Глобал Маркетс убрал акции Интер РАО из списка фаворитов, заменив их на акции РусГидро

"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка фаворитов акции "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO), добавив в него акции "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, теперь находятся "РусГидро", "Мосбиржа", "Газпром" (MOEX: GAZP), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС).

"Нам по-прежнему нравится "Газпром", несмотря на смешанные результаты за IV квартал 2019 года, поскольку менеджмент озвучил позитивные комментарии в отношении способности компании сократить операционные расходы и капзатраты на 20% в 2020 году относительно 2019 года, а также намерение продолжить повышать дивиденды. Мы внесли в список фаворитов "РусГидро", поскольку ждем, что компания 4 июня опубликует сильные финансовые результаты за I квартал 2020 года по МСФО. "Норникель" может предложить высокую дивдоходность, что в сочетании с диверсифицированной корзиной металлов ограничивает потенциал снижения. "Мосбиржа" получает поддержку от текущей волатильности на рынке, вследствие чего мы считаем ее лучшей компанией в финансовом секторе. Результаты за I квартал 2020 года по МСФО (публикация 15 мая) должны стать краткосрочным катализатором. МТС выглядит устойчиво, несмотря на макроэкономические факторы и самоизоляцию, дополнительную поддержку оказывают продолжающийся выкуп акций и неплохая дивдоходность. Мы исключили "Интер РАО" из списка фаворитов из-за переноса сроков объявления стратегии на III квартал 2020 года", - говорится в обзоре.

В список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", в настоящее время входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Яндекс" (MOEX: YNDX), Сбербанк (MOEX: SBER), "Татнефть" (MOEX: TATN), "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК). Эксперты оставили его без изменения.

"Мы сохраняем краткосрочный негативный взгляд на "РусАл", поскольку считаем, что замедление мировой производственной активности (в частности в автомобилестроении и строительстве) окажет давление на финпоказатели компании. Мы сохраняем краткосрочный негативный взгляд на сталепроизводителей (НЛМК и "Северсталь"), поскольку ждем снижения внутренних цен на сталь и спроса. Дополнительное давление на НЛМК может оказать снижение покупательной активности на самых прибыльных экспортных рынках. Мы подтверждаем свой взгляд, что "Яндекс" может показать динамику хуже рынка - II квартал 2020 года будет непростым, что окажет давление на финпоказатели. "Татнефть" по-прежнему торгуется с премией к остальным российским нефтедобывающим компаниям, что более не подкрепляется высокими дивидендами или темпами роста. Мы продолжаем держать Сбербанк в списке аутсайдеров, поскольку считаем, что финансовый сектор наиболее уязвим к ухудшению макроконъюнктуры - результаты Сбербанка за I квартал 2020 года по МСФО уже начали отражать растущие риски", - пишут аналитики.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.