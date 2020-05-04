Газпромбанк считает акции Полюса "защитным" активом

Аналитики Газпромбанка ожидают дальнейшего роста цен на золото и считают акции Полюса "защитным" активом, сообщается в обзоре банка.

" Поэтому мы не проводили стресс-анализ компании, - пишут они. - Исходя из наших прогнозов, мы оцениваем ее EBITDA за 2020 г. в 2,9 млрд долл. и полагаем, что ее чистая долговая нагрузка может снизиться к концу года до ~1,0х (она составляла 1,2х в 2019 г.). При этом наши оценки могут быть пересмотрены в сторону улучшения. Велика вероятность позитивного рейтингового действия со стороны Fitch в отношении эмитента, так как его текущие и ожидаемые кредитные показатели, по нашим оценкам, выглядят лучше пороговых значений, установленных агентством. S&P уже присвоило рейтингу Полюса "позитивный" прогноз и вполне может повысить сам рейтинг (текущий уровень "ВВ"), поскольку кредитные показатели компании, по нашим оценкам, смотрятся лучше пороговых значений. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от оценки агентством капвложений и финансовых показателей эмитента после принятия им инвестиционного решения по Сухому Логу. Что касается Moody's, то по его шкале рейтинг Полюса уже на одну ступень выше – на уровне "Ba1". Мы ожидаем, что ключевые финансовые показатели компании достигнут уровней, достаточных для позитивного рейтингового действия, однако отложить повышение рейтинга может оценка агентством финансовой политики эмитента".