Цены на нефть начнут постепенное восстановление к середине текущего года - Julius Baer

Цены на нефть начнут постепенное восстановление к середине текущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Учитывая разлад между Россией и Саудовской Аравией, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок нефти может ожидать снижение, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, - полагает эксперт банка Норберт Рюкер. - Цены на нефть будут оставаться на пониженных уровнях в районе 35 долл. США за баррель в ближайшем будущем, и начнут постепенное восстановление к середине текущего года. Негативные факторы будут сохранять влияние еще какое-то время, и ввиду такой неопределенности мы занимаем нейтральную позицию по рынку черного золота".

Двойной удар по рынку нефти в виде шока на стороне как спроса, так и предложения, привел к падению котировок ниже 35 долл. США за баррель. Объявление об ограничении перелетов из Европы в США подпитывает опасения по поводу темпов роста экономики и уровню спроса на нефть. Сфера авиаперелетов по основным направлениям во всем мире выглядит парализованной. Несмотря на то, что на нее приходится около 6%-7% мирового спроса, такое серьезное снижение количества перелетов, которое началось в феврале и продлится, вероятно, до апреля, сведет на нет все перспективы роста спроса на нефть за весь год, говорится в комментарии Норберта Рюкера.

Еще большим шоком для рынка стал разлад между Россией и Саудовской Аравией. "Решение России отказаться от снижения объемов производства имеет рациональную основу, - считает эксперт Julius Baer. - Долгосрочная эффективность сделки ОПЕК+ была ограниченной и приводила к потере доли рынка, поскольку цены на нефть превышали себестоимость производства сланцевой нефти. В то же время, последующее решение Саудовская Аравия увеличить производство нефти больше продиктовано эмоциями. Новости об агрессивном продвижении саудовской нефти в Европе усилили "медвежьи" настроения".

Все участники рынка нефти испытают негативное влияние падения котировок, причем сланцевая индустрия раньше, а нефтедобывающие страны в более долгосрочной перспективе, учитывая, что фонды национального благосостояния будут сокращаться и станет очевидна необходимость структурных реформ. "Простого решения сложившейся ситуации не существует, поскольку возвращение нефтяной политики на прежние рельсы будет сопровождаться еще большим снижением уверенности. Кардинальный разворот нефтяной политики приведет к появлению большего числа неопределенностей, в том числе касающихся отношений между США и Саудовской Аравией и растущей нестабильности и возобновлении "арабской весны" на Ближнем Востоке", - заключает Норберт Рюкер.