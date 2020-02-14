Возможно, под влиянием фактора пятницы доллар к рублю прибавит до 30 копеек, евро - до 20 копеек - ИК "Фридом Финанс"

Возможно, под влиянием фактора пятницы до вечера доллар к рублю прибавит до 30 копеек, евро - до 20 копеек, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рубль по инерции укрепляется к доллару до 63,4, а к евро до 68,7 под влиянием рекордного за несколько лет снижения в паре EUR/USD, констатируют аналитики ИК "Фридом Финанс".

"Рублевые пары консолидируются: доллар - вблизи 63,5, евро - около 68,9. Под влиянием фактора пятницы не исключаем, что до вечера доллар к рублю прибавит до 30 копеек, евро - до 20 копеек. Позиции евро заметно слабее в связи с рекордной просадкой на международном валютном рынке. Пара EUR/USD в моменте доходит до 1,083, где находится мощный уровень поддержки", - отмечают специалисты ИК.