Аналитики Росбанка ожидают дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами, так как возможностей для снижения доходностей становится меньше, сообщается в комментарии банка.

Доходности в сегменте ОФЗ в четверг продолжили свое недельное снижение и отправились вниз еще на 1-4 бп вдоль кривой, а объем торгов составил более 40 млрд руб. В целом, отмечают аналитики банка, за неделю бумаги сроком более 5 лет потеряли от 9 до 13 бп, в то время как короткие выпуски снизились только на 2-4 бп.

"Снижение ключевой ставки и очень мягкая риторика Банка России вызвали интерес у инвесторов к бумагам на дальней части кривой, которая на тот момент была достаточно крутой и предоставляла привлекательную премию к коротким выпускам. В начале февраля спред между 10-ти и 2-х летними "бенчмарками" составлял около 72 бп, в то время как сейчас он сократился до 63 бп. Мы ожидаем дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами, так как возможностей для снижения доходностей становится меньше", - пишут специалисты Росбанка.