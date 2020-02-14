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14 февраля 2020 года 10:49
Аналитики Росбанка ожидают дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами
Аналитики Росбанка ожидают дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами, так как возможностей для снижения доходностей становится меньше, сообщается в комментарии банка. Доходности в сегменте ОФЗ в четверг продолжили свое недельное снижение и отправились вниз еще на 1-4 бп вдоль кривой, а объем торгов составил более 40 млрд руб. В целом, отмечают аналитики банка, за неделю бумаги сроком более 5 лет потеряли от 9 до 13 бп, в то время как короткие выпуски снизились только на 2-4 бп. "Снижение ключевой ставки и очень мягкая риторика Банка России вызвали интерес у инвесторов к бумагам на дальней части кривой, которая на тот момент была достаточно крутой и предоставляла привлекательную премию к коротким выпускам. В начале февраля спред между 10-ти и 2-х летними "бенчмарками" составлял около 72 бп, в то время как сейчас он сократился до 63 бп. Мы ожидаем дальнейшие покупки в сегменте ОФЗ, однако уже более скромными темпами, так как возможностей для снижения доходностей становится меньше", - пишут специалисты Росбанка.
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14 февраля 2020 года 13:21
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки прогнозные цены для бумаг телекомов были повышены, а рекомендации оставлены без... читать дальше
.14 февраля 2020 года 12:58
Рубль будет в диапазоне 63-64/$ до разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций - Банк "Санкт-Петербург"
убль растет к доллару вместе с большинством валют развивающихся стран на отсутствии на рынках явного негатива, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта утром пятницы торговалась вблизи 63,5 руб./$. До разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций рубль... читать дальше
.14 февраля 2020 года 12:28
ндекс S&P 500 формирует на часовом графике восходящий клин, из которого ожидается выход вниз. Верхняя граница фигуры стремится к 3390 пунктам, нижняя граница проходит около 3370 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и уже достигли зоны перекупленности,... читать дальше
.14 февраля 2020 года 11:50
Боковой" тренд на российском рынке акций сохранится в пятницу, так как инвесторы пытаются преодолеть влияние коронавируса на мировой рост, отмечают в своем обзоре аналитики Альфа-банка. Кроме того, возникают вопросы относительно надежности китайской статистики. Хотя американские и европейские... читать дальше
.14 февраля 2020 года 11:45
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; в нефтяном секторе отмечается фиксация прибыли, несмотря на подросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи. читать дальше
.14 февраля 2020 года 11:28
ерспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом из-за сохранения предпосылок для дальнейшего ослабления европейской валюты на фоне слабой статистики по европейской экономике, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль завершает неделю умеренным... читать дальше
.14 февраля 2020 года 11:07
Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 3-го абзаца) Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Как отмечает эксперт, инвесторы снова начали "закачивать"... читать дальше
.14 февраля 2020 года 10:32
ост цен на нефть на глобальных рынках на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи должен поддержать спрос на рублевые активы. При сохраняющемся потенциале снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,95%-6,0% годовых в ожидании снижении ставки до 5,5% в 1 полугодии спрос на госбумаги... читать дальше
.14 февраля 2020 года 10:23
Москва. 14 февраля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать дальнейшее направление движения его котировок. читать дальше
.14 февраля 2020 года 10:18
Инвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM - "БКС Глобал Маркетс"
нвесторы использовали слабость рынка из-за коронавируса как очередную возможность для покупки акций EM, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Как отмечает эксперт, инвесторы снова начали "закачивать" внушительные суммы в активы... читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" считают, что в пятницу отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию нейтрально, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:56
Москва. 14 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:52
Индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3100 пунктов, но по-прежнему выглядит слабо, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "Внешний фон пятницы свидетельствует о нейтральной динамике, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов. Из... читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:47
Индекс Мосбиржи после нейтрального старта в пятницу может продолжить "боковое" движение - ИК "Алго Капитал"
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,2%, после нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свое "боковое" движение, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в... читать дальше
.14 февраля 2020 года 09:45
В пятницу аналитики прогнозируют нейтральный старт отечественного фондового рынка. Индекс Мосбиржи продолжит свое "боковое" движение. читать дальше
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