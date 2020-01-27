Цены на золото, возможно, продолжат расти на текущей неделе и протестируют $1600 за унцию - Sberbank CIB

Вполне возможно, что на фоне опасений, связанных с эпидемией коронавируса, цены на золото продолжат расти и на этой неделе протестируют $1600 за унцию, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Цены на золото резко выросли на фоне новостей о распространении коронавируса. Отправной точкой для рынков послужило объявление о продлении новогодних каникул в КНР до 2 февраля. Спрос на защитные активы, в том числе на золото, остается крайне высоким, о чем свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (чистая длинная позиция хедж-фондов по золоту по-прежнему значительна и по итогам недели, завершившейся 21 января, превышает 259 тыс. контрактов). "Вполне возможно, что цены на золото продолжат расти и на этой неделе протестируют $1600 за унцию", - отмечает аналитик Мария Красникова.

Среди значимых событий ближайших дней будут заседание ФРС, которое начинается во вторник, и публикация в США макростатистики (в понедельник в 18:00 мск выйдут данные по продажам нового жилья в США, а в 18:30 мск - индекс производственной активности от ФРБ Далласа).