Цены евробондов РФ в среду подрастают, новости об отставке правительства вызвали лишь локальную просадку

Москва. 15 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря спросу глобальных инвесторов на российские активы на фоне сильных кредитных показателей России и снижения геополитических рисков; новости об отставке правительства РФ вызвали лишь локальную просадку цен, не изменив общий позитивный настрой рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 14 января на 18 базисных пунктов, составив 113,99% от номинала, что соответствует доходности 2,53% годовых (снижение на 6 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 1 базисный пункт по отношению к 14 января, составив 100,79% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,56% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по отношению ко вторнику на 5,5 пункта и составил 97 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 28 базисных пунктов - до 133,66% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,72% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 20 базисных пунктов, до 129,64% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 111,93% от номинала, что соответствует доходности 2,7% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,22% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 54 базисных пункта, подорожав до 125,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,735% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 6 пунктов, до 109,51% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,82% годовых).

"Ситуация на рынке российских еврооблигаций сегодня в целом позитивная. Новости об отставке правительства РФ вызвали лишь локальное небольшое снижение цен, но довольно быстро все успокоилось и котировки вернулись на прежние уровни. Глобальные инвесторы продолжают покупать российские активы на фоне снижения геополитических рисков, с одной стороны, и довольно сильных макроэкономических показателей, с другой стороны. Все это не ставит под сомнение платежеспособность российского правительства. Соответственно, рынок продолжает постепенно "откусывать" премию в доходности, которая была ранее, закладывая тем самым в цены возможное повышение кредитного рейтинга России мировыми рейтинговыми агентствами. Несмотря на то, что темпы экономического роста не столь велики, тем не менее, с точки зрения способности выполнять свои долговые обязательства Российская Федерация выглядит вполне достойно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

На встрече Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. "В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.