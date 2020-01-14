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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1 - CFS Management
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14 января 2020 года 12:04
Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1 - CFS Management
Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1, считает партнер CFS Management Георгий Росси. "В 2020 г мы ожидаем курс рубля по отношению к доллару в диапазоне 60-63 руб./$1. Макроэкономические факторы в России на сегодняшний день стабильны, и ничто не говорит о том, что рубль выйдет из традиционного коридора своих колебаний. Однако помимо экономических есть и политические факторы - это, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке. В случае эскалации конфликта рубль традиционно будет укрепляться, так как любой конфликт влияет на цену на нефти, а стоимость национальной валюты имеет высокую степень корреляции с ценами на нефть. Соответственно, здесь есть потенциал по укреплению курса рубля, впрочем, скорее всего, не выше 60 р. за доллар", - говорится в комментарии Росси.
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14 января 2020 года 14:24
Российские фондовые индексы к середине торгового дня изменились незначительно, ранее в течение сессии вновь обновив максимумы, отмечаетсч в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,11% до 3155,17 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на... читать дальше
.14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,... читать дальше
.14 января 2020 года 13:17
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" снизила рекомендацию для акций ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась... читать дальше
.14 января 2020 года 12:59
3140 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На открытии рынок обновил максимум по индексу Мосбиржи, но спустя пару часов он ушел на отрицательную территорию. При этом большинство основных бумаг все еще торгуется в "зеленой зоне". Поводом для коррекции стали динамика фьючерсов на... читать дальше
.14 января 2020 года 12:43
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г. - Julius Baer
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г., говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. США и Китай готовятся подписать первую часть внешнеторгового соглашения в Вашингтоне в... читать дальше
.14 января 2020 года 11:48
Аналитики Уралсиба не видят поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций, сообщается в обзоре. После сильной динамики, продемонстрированной российскими евробондами в ноябре–декабре, за последний месяц они, напротив, несколько отстают от аналогов – за месяц доходности выросли на 2... читать дальше
.14 января 2020 года 11:45
Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за подъемом внешних фондовых площадок в ожидании заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, при этом лидерами роста и оборотов торгов выступают акции "РусГидро". читать дальше
.14 января 2020 года 11:39
Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля - РФПИ
Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля, сообщается в комментарии РФПИ. Оптимизм российской валюты несколько поутих после объявления объема покупок валюты для Минфина на январь, который заметно вырос со 195,5 млрд руб. до 309,9 млрд... читать дальше
.14 января 2020 года 11:29
Рост российского рынка акций на неделе продолжится: в среду в центре внимания рынков будет подписание первого этапа американо-китайской торговой сделки в Вашингтоне, и это событие определит дальнейшее настроение рынков в зависимости от того, будут ли условия сделки соответствовать ожиданиям,... читать дальше
.14 января 2020 года 11:11
ефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром во вторник повышаются менее чем на 0,5% после падения более чем на 1% накануне. Котировки Brent еще обладают потенциалом снижения в район 63,20 доллара, в то время... читать дальше
.14 января 2020 года 10:55
Рубль ослабел после сообщений о резком росте покупок валюты в рамках бюджетного правила - "Нордеа банк"
Рубль умеренно слабел в основных валютных парах, потеряв 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ослабление российской валюты началось в ответ на публикацию информации от Минфина об объеме покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках... читать дальше
.14 января 2020 года 10:40
оходность 10-летних евробондов РФ вчера ожидаемо снизилась (-2 б.п. – до 3,0% годовых). Однако препятствием для полноценного роста котировок по-прежнему выступает базовая кривая: доходность UST’10 выросла на 3 б.п. – до 1,85% годовых, что привело к сужению кредитной премии до 116 б.п. В целом,... читать дальше
.14 января 2020 года 10:30
Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии и публикации отчета крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По прогнозу китайской компании рост спроса на нефть в стране в 2020 году может оказаться в два... читать дальше
.14 января 2020 года 10:27
Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти
Москва. 14 января. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. читать дальше
.14 января 2020 года 10:16
ефть Brent во вторник и среду ожидается в диапазоне 63-65 долларов/баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Фьючерс на нефть Brent во второй половине понедельника не смог удержаться на траектории роста, скорректировавшись к зоне поддержки, где расположились 50- и 200-дневные средние.... читать дальше
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