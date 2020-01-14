Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1 - CFS Management

Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1, считает партнер CFS Management Георгий Росси.

"В 2020 г мы ожидаем курс рубля по отношению к доллару в диапазоне 60-63 руб./$1. Макроэкономические факторы в России на сегодняшний день стабильны, и ничто не говорит о том, что рубль выйдет из традиционного коридора своих колебаний. Однако помимо экономических есть и политические факторы - это, прежде всего, ситуация на Ближнем Востоке. В случае эскалации конфликта рубль традиционно будет укрепляться, так как любой конфликт влияет на цену на нефти, а стоимость национальной валюты имеет высокую степень корреляции с ценами на нефть. Соответственно, здесь есть потенциал по укреплению курса рубля, впрочем, скорее всего, не выше 60 р. за доллар", - говорится в комментарии Росси.