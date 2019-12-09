Raiffeisenbank начал анализ Petropavlovsk с рекомендацией "покупать" для его акций

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Raiffeisenbank начал аналитическое освещение компании Petropavlovsk, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Полищука и Михаила Солодова.

Прогнозная стоимость акций Petropavlovsk, рассчитанная экспертами, составляет 14,4 пенса за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"По нашему мнению, запущенный в четвертом квартале 2018 года комплекс автоклавного окисления обогащенного золоторудного концентрата поможет компании нарастить собственные объемы производства драгоценного металла, а также начать переработку закупаемого на локальном рынке концентрата. Рост загрузки перерабатывающих мощностей на автоклавном комплексе сможет обеспечить Petropavlovsk прирост консолидированного показателя EBITDA до $248 млн в 2021 году", - говорится в отчете Raiffeisenbank.

Кроме того, аналитики прогнозируют снижение капвложений Petropavlovsk до отметки $45-50 млн в связи с завершением обширной инвестиционной программы, направленной на запуск производства золота из упорных руд. "В результате мы ожидаем, что компания сможет нарастить положительный свободный денежный поток до уровня $113 млн к 2021 году, что позволит компании вплотную приблизиться к новым возможностям неорганического роста или же начать выплату дивидендов акционерам", - пишут они.

Текущая стоимость акций Petropavlovsk составляет порядка 11,76 пенса за штуку.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.