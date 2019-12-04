Ближайшие цели роста Brent - уровни $61,6-62 - ГК "ФИНАМ"

Ближайшие цели роста во фьючерсном контракте Brent расположены на уровнях $61,6-62, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 0,44%, закрывшись на отметке 61,19 доллара за баррель.

Рынок продолжает жить ожиданиями саммита ОПЕК+, однако, на взгляд аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова, по его итогам решения по дополнительному сокращению добычи принято не будет, и речь пойдет лишь о пролонгации действующего соглашения. Но если картель и его союзники не продлят соглашение до июня, то спекулянты могут расценить это как полумеру, и фьючерсные контракты на Brent и WTI окажутся под серьезным давлением.

"Быки" в первой половине среды будут отыгрывать данные от Американского института нефти, согласно которым запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе снизились на 3,72 миллиона баррелей. Далее внимание игроков будет сосредоточено на официальных данных от Минэнерго США, которые вкупе с ожиданиями саммита стран экспортеров нефти будут определять направление движения стоимости барреля нефти.

Ближайшие цели роста во фьючерсном контракте Brent расположены на уровнях $61,6-62,0, указывает С. Дроздов.