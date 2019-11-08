В паре с евро российская валюта сохраняет шансы остаться на комфортных отметках вблизи 70,5 - "Нордеа Банк"

Тема торговых переговоров вряд ли станет устойчивым драйвером позитивных настроений на финансовых рынках, так как противоречия между США и КНР носят фундаментальный характер, который будет трудно решить с помощью номинального соглашения. Снижение нефтяных котировок в утренние часы пока не оказывает значимого негативного влияния на рубль, так как цены на нефть остаются выше $60/bbl (психологически важный для рубля уровень), говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка". Кроме того, в паре с евро российская валюта сохраняет шансы остаться на комфортных отметках вблизи 70,5 в условиях слабости европейской валюты на глобальном forex-рынке.