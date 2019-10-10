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10 октября 2019 года 19:36

Рубль ускорил рост к доллару и развернулся вверх к евро на надеждах позитивного исхода переговоров США-Китай

Москва. 10 октября. Доллар усилил снижение, евро перешел к ослаблению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на надеждах позитивного исхода переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,99 руб./EUR1, подешевев на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,31 копейки - до 67,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и перешел к ослаблению к евро на вечерних торгах на надеждах позитивного исхода переговоров между США и Китаем после того, как американский президент Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим китайскую делегацию на переговорах. "Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?" - написал Трамп.

Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с Трампом.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца. Рост потребительских цен (индекс CPI) составил 1,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали усиления инфляции до 1,8%. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., Эксперты ожидали увеличения показателя на 1 тыс.

"С утра на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалась весьма неоднозначная динамика. В частности, российский рубль наряду с такими валютами, как южноафриканский рэнд и мексиканское песо, демонстрировали укрепление, а такие валюты, как например, турецкая лира и аргентинское песо, снижались. Участники торгов с нетерпением ожидали очередного раунда торговых переговоров США и Китая, в преддверии которого на развивающихся рынках поддерживалась нервозная обстановка, хотя инвесторы и сохраняют надежды на достижение торгового урегулирования. Однако в дальнейшем ситуация на рынках EM заметно улучшилась, и к окончанию рабочего дня уже почти все валюты находились в заметном плюсе к доллару. Такому развитию событий способствовали как данные по замедлению инфляции в США, так и появившаяся информация о предполагаемом участии американского президента в ходе стартовавших торговых переговоров с китайской стороной", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, участники торгов осмысляют заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сделанное в кулуарах Finopolis в Сочи о том, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят Банку России быстрее смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), чем он предполагал раньше. "Мы сейчас видим, что уже фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор каждый раз при принятии решения по ключевой ставке "реально обсуждает последние тенденции", уточняет видение будущих тенденций. Так же будет и на заседании совета директоров по ставке в октябре (оно запланировано на 25 октября). При этом, хотя заседание будет не опорным, Банк России опубликует уточненный прогноз основных макроэкономических показателей.

При этом Набиуллина не стала давать сигналов о дальнейшем масштабе снижения ключевой ставки. "Мы рассматриваем разные варианты, я могу сказать. Сейчас говорить о том, конкретно на сколько будет снижена ставка, я бы воздержалась", - ответила она на вопрос, можно ли из выше сделанных заявлений сделать вывод, что основным вариантом является еще два снижения ключевой ставки для конца текущего года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, в целом рубль проводит торговые сессии октября в узком диапазоне 64-65 руб./$1. "Рубль не покидает этот диапазон с конца сентября, так как каких-либо действительно существенных факторов, способных повлиять на его котировки, за это время не появилось. Нефть также торгуется в узких диапазонах, участники рынка энергоносителей живут в ожидании дальнейших действий ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Шок от атаки на Саудовскую Аравию прошел, поэтому котировки "черного золота" стоят на месте, равно как и котировки нацвалюты. Информация, что ЦБ РФ намерен в ближайшее время продолжить снижение ставки также особо не повлияла на рубль, так как эта вероятность уже была заложена в цены. Таким образом, без появления новых фундаментальных факторов для движения рубля пара "доллар-рубль" будет продолжать находиться в указанном узком диапазоне", - подчеркнул Маришин.

"Поводом для укрепления рубля может быть сразу несколько факторов. Если США и КНР не договорятся, то от ФРС может потребоваться дальнейшее смягчение денежной политики. Если договорятся, то торговая война пойдет на спад, а спрос на сырьевые ресурсы - на рост. Впрочем, нельзя сбрасывать и внутренние факторы. Инфляция в РФ замедлилась до 3,86% к 7 октября, что открывает путь к снижению ставки ЦБ РФ, а то и двум до конца года. Глава ЦБ - Набиуллина также указала на то, что текущая инфляция и тренды в ней могут способствовать более быстрому смягчению ДКП, чем предполагалось ранее. Соответственно, подобные ожидания стимулируют инвестиции в российские ОФЗ, а через них в рубль", - в свою очередь, считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Участники рынка также продолжают оценивать протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный накануне вечером. На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

Тем временем протокол сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) показал, что некоторые члены руководства ЦБ были готовы поддержать еще большее снижение процентных ставок в обмен на отказ от предложения возобновить программу покупки активов. Некоторые не видели необходимости даже в снижении ставок из-за беспокойства о возможных негативных последствиях.

По итогам заседания, прошедшего 12 сентября, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Также банк объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября в объеме 20 млрд евро в месяц.

Цены на нефть растут в четверг вечером на обещании главы ОПЕК сделать все возможное для предотвращения очередного падения нефтяного рынка. В центре внимания трейдеров остаются американо-китайские торговые переговоры.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,74% - до $58,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,24% - до $53,24 за баррель.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что ОПЕК и ее союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить избыточное предложение нефти на мировом рынке.

Баркиндо отметил, что торговый спор США и Китая омрачает прогнозы спроса на нефть и неспособность двух стран заключить сделку может стать катастрофой для рынка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 октября на 35,6 копейки, до 64,7416 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,12 копейки, до 71,2999 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 24,06 копейки по отношению к среде и составил 64,7404 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 25,99 копейки и составил 64,698 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 220,189 млн, из которых $553,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 666,993 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 4,98 копейки по отношению к среде, до 71,3315 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,05 копейки и составил 71,2775 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR625,095 млн, из которых EUR195,272 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR429,823 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - также до 7,13% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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