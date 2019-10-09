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Главная / Мнения аналитиков / БКС Глобал Маркетс рекомендует "покупать" акции РФ при индексе РТС ниже 1370п и при условии отсутствия рецессии
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09 октября 2019 года 16:25
БКС Глобал Маркетс рекомендует "покупать" акции РФ при индексе РТС ниже 1370п и при условии отсутствия рецессии
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует "покупать" акции РФ при индексе РТС ниже 1370 пунктов до середины 2020 года, "продавать" - выше 1490 пунктов, диапазон в 1370-1490 пунктов помещает индекс в зону фундаментальной рекомендации "держать", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. В то же время в нем отмечается, что реализация любого рецессионного сценария, скорее всего, приведет к существенному изменению ситуации на рынке акций, что сделает анализ в настоящем отчете нерелевантным. "При глобальной рецессии или спаде российской экономики мы видим значительный потенциал снижения бумаг", - пишет стратег, отмечая, что его позитивный взгляд на российские акции основан на базовом сценарии, предполагающем умеренный рост российской экономки и продолжение роста мировой экономики, что может оказаться непростой задачей в 2020 году. По оценке Смольянинова, вероятность рецессии в 2020 году составляет 30%. С УЧЕТОМ ДИВИДЕНДОВ "По нашим оценкам, дивдоходность индекса РТС через 12 месяцев составит 6,9%, тогда как консенсус настроен чуть более агрессивно - 7,1%. Оба уровня указывают на относительную привлекательность акций по сравнению с облигациями, учитывая, насколько сильно опустились текущие доходности бондов развивающихся рынков", - пишет Смольянинов. ВЗГЛЯД НА СЕКТОРА "С наибольшим позитивом мы смотрим на электроэнергетику (наш фаворит - "Интер РАО" (MOEX: IRAO) ), финансовый (Сбербанк (MOEX: SBER) ) и нефтяной ("Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ) сектора. По большинству других секторов у нас нейтральный взгляд. Из историй внутреннего спроса мы отдаем предпочтение X5, "Детскому миру" (MOEX: DSKY), "Яндексу" (MOEX: YNDX), Mail.ru, "Мобильным Телесистемам" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Аэрофлоту" (MOEX: AFLT); из экспортеров - "РусАлу" (MOEX: RUAL) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Мы занимаем негативную позицию по отношению к сектору стали и тактически считаем бумаги ведущих компании данной отрасли - Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (MMK) - наименее привлекательными", - говорится в обзоре. По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", сектора, ориентированные на внутренний спрос, являются самыми многообещающими с точки зрения роста EBITDA в среднесрочной перспективе (до конца 2020 года) в рамках базового макроэкономического сценария. "В частности, мы прогнозируем дальнейший рост EBITDA сектора медиа (плюс 31%), за ним следуют финансовый и розничный сектора с низкими, но двухзначными темпами роста. Мы ожидаем, что в ближайшие 18 месяцев электроэнергетический и телекоммуникационный сектора покажут темпы роста EBITDA до 5%", - пишет стратег. Наиболее тревожно с точки зрения ожиданий рентабельности в 2020 году выглядят сталепроизводители. "Мы негативно оцениваем перспективы сектора и считаем, что на момент написания этого отчета в начале октября негатив не в полной мере учтен в котировках", - считает Смолянинов. "Мы не видим риска введения крупных новых санкций в отношении российского финансового сектора и экономики или крупных игроков, хотя допускаем более точечные меры в отношении отдельных лиц и, возможно, ряда небольших непубличных компаний, которые могут быть обвинены в действиях против США в прошлом. Мы видим признаки прогресса в отношениях между Россией и Украиной, хотя путь к нормализации ситуации будет долгим и непростым", - подчеркивает аналитик.
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