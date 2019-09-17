Xtellus Capital снизила рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать"

(изменена редакция заголовка: не HHR, а HeadHunter; добавлен текст после 1-го абзаца)

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре Xtellus.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменений и составляет $21 за штуку.

"ADS HeadHunter с момента проведения IPO подорожали на 59%, опередив индекс РТС на 40%", - говорится в обзоре. Аналитики Xtellus понизили рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать", так как потенциал роста их рыночной стоимости с текущих уровней ограничен. Эксперты ждут появления новых катализаторов для роста котировок.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $21,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21 за штуку.

HeadHunter в мае текущего года провел в рамках IPO размещение акций на американской бирже Nasdaq по цене $13,5 за одну ценную бумагу. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.