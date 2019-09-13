Потенциал для роста евробондов ЧТПЗ на вторичном рынке отсутствует - "Уралсиб"

В четверг состоялось дебютное размещение еврооблигаций ЧТПЗ. Выпуск CHEPRU’24 был размещен успешно, потенциал для роста на вторичном рынке у него отсутствует, сообщается в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Евгения Сергеева.

Компания предложила инвесторам бумаги с погашением через пять лет в 2024 г. в объеме 300 млн долл. Начальный ориентир был установлен на уровне 4,75–5%, а затем был снижен до 4,625–4,75%, но размещение прошло еще ниже – на уровне 4,5%.

"Мы ожидали, что инвесторы на первичном рынке запросят заметную премию к уровню бумаг Русала с учетом дюрации, и размещение состоится в диапазоне 4,75–4,85%, - отмечает Евгений Сергеев. - Однако можно сказать, что размещение прошло очень успешно, доходность 4,5% предполагает спред к суверенной кривой около 170 б.п., что примерно соответствует уровню бумаг Русала". Таким образом, инвесторы оценили эти компании практически одинаково. "Вероятно, позитивным фактором для размещения мог стать дефицит новых бумаг, тем более, с рейтингами «BB-». Спрос на данный выпуск составил около 825 млн долл., то есть почти в три раза превысил объем предложения", - указывает эксперт "Уралсиба".