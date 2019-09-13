Действия ОПЕК+, вероятно, смогут удержать цены Brent выше $60 за баррель - БКС

На среднесрочном горизонте действия ОПЕК+ с большой вероятностью смогут поддержать котировки нефти и удержать цены выше $60 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

В четверг нефтяные котировки оставались слабыми, сохраняя негативную динамику после падения среды. Дополнительное давление на котировки оказал опрос Reuters, по результатам которого почти 80% опрошенных экономистов заявили, что торговые отношения США и Китая либо ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне до конца года.

Не добавили оптимизма участникам рынка заявления со стороны участников ОПЕК+ по итогам встречи, хотя для этого есть все предпосылки. Мониторинговый комитет ОПЕК+ принял решение улучшить исполнение сделки теми странами, которые пока не исполняют свои квоты. Наиболее значимы в этом плане Ирак и Нигерия, которые в рамках сделки в совокупности должны сократить производство на 0,5 млн б/с от уровней августа. Министры этих стран заявили о намерении полностью исполнить свои обязательства. Ирак планирует сократить добычу к октябрю на 175 000 б/с, а Нигерия сократит производство на 57 000 б/с. ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о готовности перевыполнять свои квоты по сокращению добычи. Саудовский министр энергетики обозначил ориентир по добыче в октябре на уровне 9,8-9,9 млн б/с против разрешенных 10,6 млн б/с.

Котировки фьючерсов на Brent практически не отреагировали на позитивные заявления. Возможно, участники рынка скептично относятся к обещаниям стран, систематически не исполнявших свои квоты, либо считают озвученные меры недостаточными в текущей ситуации.

Также на нефтяных рынках появился еще один фактор неопределенности - дальнейшая политика президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы. После отставки Джона Болтона Трамп заявил о возможности послабления в антииранских санкциях, а вчера сообщил о готовности к переговорам с Исламской республикой. Ослабление антииранских санкций позволит Ирану увеличить добычу, что приведет к росту поставок и может оказать давление на цены.

"Фьючерсы на Brent в пятницу с утра котируются в районе $60,2 за баррель, растеряв вест прирост с 5 сентября. С технической точки зрения, на графике сформировался "ложный пробой" сопротивления $61, за которым может последовать обновление низов в случае ухудшения информационного фона. Однако на среднесрочном горизонте действия ОПЕК+ с большой вероятностью смогут поддержать котировки и удержать цены выше $60 за баррель", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.