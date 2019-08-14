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14 августа 2019 года 17:01
Снижаем прогноз по котировкам нефти до 60 долларов за баррель на горизонте 3 месяцев - Julius Baer
"Мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - говорится в обзоре Julius Baer. "Вторник показал, насколько котировки нефти зависят от опасений по поводу темпов роста глобальной экономики. Новость об отсрочке тарифов на некоторые китайские товары в рамках торгового конфликта между США и Китаем привела к росту цен на "черное золото" на более чем 4%. Это ралли оказалось сильнее повышения цен на рынках промышленных металлов, включая медь, которые, как правило, более чутко реагируют на новости, связанные с темпами роста глобальной экономики. Тем не менее, мы настроены скептически и придерживаемся мнения, что торговый конфликт усилился, и последний раунд тарифов отразится на экономике, в том числе потому, что затрагивает товары, которые не так просто заменить поставками не из Китая. Свежие данные по промышленному производству в Китае оказались ниже ожиданий. Это подтверждает наш прогноз, что замедление конечной фазы цикла к концу года лишь усугубится. Спрос на нефть продолжит снижаться. Потребление как бензина, так и дизельного топлива в США упало ниже прошлогоднего уровня. На рынке труда сохраняется максимально благоприятная ситуация, при этом торговая политика продолжает подпитывать неопределенность, а структурное повышение эффективности использования топлива оказывает давление на спрос на нефть. Текущие уровни котировок нефти довольно комфортны для того, чтобы производители сланцевой нефти продолжили наращивать производство, что подтверждает стабильные темпы освоения скважин. Производство нефти в США в ближайший год должно вырасти до 1 млн баррелей в день, достаточных для того, чтобы практически полностью удовлетворить рост глобального спроса. В результате мы снижаем прогноз по котировкам черного золота до 60 долларов США за баррель на горизонте 3 месяцев и 55 долларов США на горизонте 12 месяцев. Наша позиция по нефти остается нейтральной", - указывает в комментарии главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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14 августа 2019 года 19:45
Рубль сильно падает к доллару и евро на вечерних торгах из-за распродаж на большинстве мировых рынков
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.14 августа 2019 года 19:44
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.14 августа 2019 года 19:28
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Москва. 14 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду вечером активно повышаются на фоне заметного роста большинства выпусков US Treasuries. Участники рынка базовых активов вновь переходят в "защитные" бумаги в ожидании дальнейших новостей относительно торгового противостоянии между США и Китаем после того, как накануне США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Как следствие, суверенные спреды к доходности базовых активов лишь незначительно меняются. читать дальше
.14 августа 2019 года 19:15
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.14 августа 2019 года 19:05
Индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк
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.14 августа 2019 года 18:20
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.14 августа 2019 года 17:42
Газпромбанк (MOEX: GZPR) возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Прогнозная стоимость акций авиаперевозчика, рассчитанная аналитиками, составляет 135 рублей за штуку, рекомендация для этих... читать дальше
.14 августа 2019 года 17:25
За прошедшую неделю августа Росстат зафиксировал дефляцию потребительских цен, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. В результате, по оценкам экспертов банка, годовой уровень инфляции на 12 августа снизился до 4,5% с 4,6% (на конец июля). "Причина замедления инфляции все та же - дефляция цен... читать дальше
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.14 августа 2019 года 16:19
"Когда участники рынка игнорируют макростатистику, покупают и продают только исходя из твиттера Дональда Трампа - это похоже на истерику. Инвестировать в таких условиях становится очень сложно, о чем косвенно свидетельствуют данные о сокращении штата трейдеров в крупных банках. Формировать... читать дальше
.14 августа 2019 года 15:59
"Угроза наступления рецессии в еврозоне выглядит вполне реальной. Вчера были опубликованы данные индекса ZEW Германии за август, согласно которым индикатор экономических настроений упал до минимума с декабря 2011 г. Объем промышленного производства Германии в прошлом месяце сократился на 1,5%, а... читать дальше
.14 августа 2019 года 15:43
Рубль резко ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления темпов падения цен на нефть
Москва. 14 августа. Доллар и евро растут, торгуясь в среду днем вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже", рубль резко ускорил темпы падения к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и активного снижения мировых рынков. читать дальше
.14 августа 2019 года 15:27
"Акции "ОГК-2" на повышенных объемах продолжают активный рост после недавней публикации отчетности по МСФО. С технической точки зрения, краткосрочные перспективы бумаг тоже улучшились. В среду акции находятся выше психологически важной отметки 0,500 руб. (также средняя полоса Боллинджера дневного... читать дальше
.14 августа 2019 года 14:40
Нефтяные цены сдерживают фондовых "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма нет - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии оставались в рамках краткосрочных "боковиков" (2640-2710 пунктов и 1270-1310 пунктов соответственно) в ожидании новых драйверов движения. Более высокие нефтяные цены сдерживают "медведей" от существенных продаж, но веских поводов для оптимизма пока... читать дальше
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