Рынок акций РФ утром продолжил падение на санкционных опасениях, лидирует "АЛРОСА" на отсечке дивидендов

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение из-за распродаж на вернувшихся опасениях введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжают подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; лидируют в откате бумаги "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2767,03 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1382,74 пункта (-1,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 63,04 рубля (+0,23 рубля).

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. "Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN. Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (-3,8%, до 79,37 рубля; дивиденды за II полугодие 2018 года - 4,11 рубля на акцию).

Также просели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1% и -2,7% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2% и -2,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -1,7% "префы"), "Мосбиржи" (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%).

Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

В США накануне индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, в то время как индикатор Nasdaq просел. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг он начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил днем ранее в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC40 прибавляют по 0,2%, DAX просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу вернулась к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудностями в торговых переговорах США и Китая; цена Brent находится на том же уровне, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,13 за баррель (+0,9% и -0,7% в четверг), августовская цена WTI - $60,66 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне).

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром в пятницу российские фондовые индексы оказались под давлением санкционных новостей, а также отсутствия существенного импульса к росту на зарубежных площадках, в связи с чем нисходящая коррекция получила продолжение. Позитивным фактором для бирж РФ и рубля выступают высокие цены на нефть. В течение сессии при отсутствии пессимистичных сигналов не исключены попытки индексов выйти в "плюс", в то время как рубль может несколько стушеваться у годовых максимумов.

Закрепление индексов МосБиржи и РТС ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (2790 и 1380 пунктов соответственно) открывает рынку дорогу в район нижних полос Боллинджера (2720 и 1340 пунктов соответственно). На данный момент нельзя исключать сценария более глубокой коррекции, считает аналитик.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отметил новости о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Трампом - у него уже почти год лежит на подписи еще один санкционный закон в отношении России.

Однако рынок акций РФ слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию - индексы снижаются на позитивном внешнем фоне. Есть подозрения, что начался разворот и усиление санкционных рисков стало очередным поводом для распродаж. Также не следует сбрасывать со счетов фактор пятницы - под вечер снижение может усилиться, особенно, если на рынок с продажами выйдут американские инвесторы. В такой ситуации хуже рынка должны выглядеть банки, особенно ВТБ, который сильно рос в последние дни. Нефть Brent накануне вечером частично сняла перекупленность и только ждет поводов для продолжения движения в сторону $70 за баррель, считает Антонов.

По словам начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, после доклада главы ФРС Пауэлла рынки уже полностью убеждены, что ставка 31 июля будет снижена, но на этом волна позитива на рынках, похоже, исчерпала себя. Индекс S&P500 протестировал повторно отметку 3000 пунктов, но опять не смог закрыться выше этого уровня. Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу включения в проект оборонного бюджета на следующий год запрета на операции с российским госдолгом, что находит отражение в настроениях рынка акций РФ.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев также полагает, что оптимизм от "мягких" заявлений главы ФРС довольно быстро развеялся, особенно после сильных данных по американской инфляции, которые, как и недавняя статистика по рынку труда, расходится с агрессивным снижением ставки. Теперь участники рынка еще больше сомневаются в том, что в конце этого месяца Центробанк снизит стоимость кредитования сразу на 0,5 процентного пункта. Базовый сценарий предполагает смягчение политики на 0,25 пункта, и даже свежие сильные отчеты вряд ли смогут переубедить регулятора, который уже подготовил рынки к смене курса монетарной политики.

Давление на нефть оказали Трамп и ОПЕК. Картель представил неутешительный прогноз на 2020 год, в котором ожидает профицит предложения в районе 560 тыс. б/с, в основном из-за дальнейшего роста активности в США. А Трамп раскритиковал Китай, что тот не покупает агропромышленную продукцию США. На этом фоне не исключено, что в преддверии выходных покупатели не станут рисковать, а значит, в ходе пятничных торгов Brent вряд ли сможет показать устойчивый подъем.

Снижение рынка акций РФ в противовес внешнему оптимизму может говорить о том, что на российских перегретых площадках назревает полноценная коррекция, которая может получить развитие в ближайшие дни, если с мировой арены не поступят сверхпозитивные новости. Учитывая, что Трамп напомнил рынкам, что торговая война с Китаем продолжается, есть угроза некоторого ухудшения настроений инвесторов, особенно учитывая тот факт, что рынки уже практически отыграли ожидания снижения ставки ФРС, считает Тимофеев.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, на глобальных рынках пока сохраняются умеренно-оптимистичные настроения, связанные с ожиданием скорого снижения ставок ФРС. До ближайшего заседания ФРС осталось 2,5 недели, и недавние комментарии главы регулятора Пауэлла укрепили уверенность инвесторов в предстоящем смягчении монетарной политики. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 18% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Однако текущие условия не соответствуют снижению ставки сразу на 50 пунктов - макроэкономическая статистика пока не демонстрирует кардинального ухудшения (хотя посылает сигналы о замедлении темпов роста), а фондовые рынки и вовсе находятся на исторических максимумах. При этом риторика регулятора свидетельствует о готовности снижать ставку уже на ближайшем заседании, и для рынка ключевым вопросом, похоже, становятся не сроки первого снижения ставок, а ожидаемый размер цикла снижения (те же фьючерсы на ставку оценивают вероятность второго снижения в сентябре в 60%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-4,7%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+9,6% и +5,2% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,282 млрд рублей (из них 3,874 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).