Рубль несет умеренные потери - БКС

"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Пока реакция нашего рынка на данную новость является достаточно сдержанной, т. к. проект оборонного бюджета, включающий санкционную поправку, должен быть еще утвержден обеими палатами Конгресса и затем подписан президентом США. Однако, учитывая приближение президентских выборов в США 2020 года, эта антироссийская инициатива имеет более высокие шансы быть реализованной, в отличие от множества предыдущих, которые периодически появлялись со второй половины прошлого года. В то же время внешний фон сегодня складывается достаточно благоприятный. Глобальные рисковые активы в большинстве своем демонстрируют умеренно позитивную динамику в ожидании смягчения монетарной политики ключевых центробанков. При этом, если слабые экономические данные трактуются в пользу этого сценария, то позитивная статистика пока не воспринимается как угроза снижению ставок мировых ЦБ. Российский долговой рынок в пятницу также оказался под умеренным давлением. Индекс гособлигаций RGBI откатился от установленной вчера новой годовой вершины, демонстрируя сдержанное снижение. После двух дней активного снижения пара USD/RUB перешла к коррекции в рамках сформированного недавно краткосрочного нисходящего канала. Закрытие часовой свечки над его верхней границей может привести к развитию более серьезного повышательного движения в район уровня 64 рублей", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.