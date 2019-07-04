Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Ростелекома и ADR МТС до "держать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

Между тем для бумаг VEON и АФК "Система" (MOEX: AFKS) рекомендация "покупать" была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 9,7 (текущая цена - 8,97), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для акций, цены в рублях) - 84 (текущая цена - 78,98), рекомендация - держать;

Прогнозная ценаСистема - 5 (текущая цена - 3,39), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена VEON - 3,6 (текущая цена - 2,83), рекомендация - покупать.