.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли, неделю закрыл ростом
.
ГЛАВНОЕ
Бюджетные расходы оказали существенное влияние на замедление роста ВВП
Динамика бюджетных расходов оказала более существенное влияние на замедление роста ВВП, чем ожидалось, заявила Э.Набиуллина. Банк России понизил прогноз экономического подъема на 2019 год до 1-1,5%
 
Минэнерго предлагает расширить число потребителей газа льготной категории
Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства, пишут "Известия". Сегодня к потребителям газа льготной категории...
 
Отстающие регионы получили министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Десятку...
 
Торговая война США и КНР замедлит рост экономики РФ
Рост российской экономики в 2019-2020 годах может замедлиться примерно в два раза по сравнению с прогнозами официальных ведомств - до 0,7-0,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства АКРА, пишут "Известия". Негативно на темпы...
 
14 июня 2019 года 19:20

Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли, неделю закрыл ростом

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ после обновления максимума индекса МосБиржи завершил торги в пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли игроками после роста, лидерами отката выступили бумаги "Роснефти" после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2", а лидерами роста стали бумаги сетевых компаний во главе с "Россетями".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2739,28 пункта (-0,7%, максимум сессии и новый пик - 2771,99 пункта), индекс РТС - 1341,05 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подешевел до 64,35 рубля (-0,23 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-1,1%, доллар подешевел на 0,46 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, при этом понизил прогноз инфляции в РФ на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2% и понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Также ЦБ РФ дал новый сигнал по монетарной политике, сообщив, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной монетарной политике ожидается до середины 2020 года. Также ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ с $35 млрд до $50 млрд.

Негативные новости о санкциях США в отношении "Северного потока 2" рынок проигнорировал. Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток 2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном на его сайте. В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока 2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-3,3%, до 408 рублей, дивиденды за 2018 год - 11,33 рубля на акцию), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,2% и +4,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%), инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски, что поддерживает нефть.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

В США в пятницу вышла разнополярная статистика. Розничные продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%, промпроизводство увеличилось на 0,4% при ожидавшемся подъеме на 0,2%. Динамика промпроизводства за апрель была пересмотрена в лучшую сторону - показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне снизился до 97,9 пункта при прогнозах снижения до 98 пунктов с майских 100 пунктов.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу выросла до $62,15 за баррель (+1,4% и +2,2% накануне), июльская цена WTI - до $52,77 за баррель (+0,9% и +2,2% в четверг).

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

По расчетам МЭА, поставки нефти из ОПЕК в мае упали до минимума за пять лет из-за антииранских санкций, при этом страны не-ОПЕК в мае выполнили сделку на 169%, страны ОПЕК - на 133%.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Как отмечает эксперт Forex Club Андрей Войткив, мировые рынки в конце недели просели, отыгрывая возросший геополитический риск после атак неизвестных на нефтяные танкеры в Оманском заливе и последовавших обвинений США в произошедшем Ирана. Кроме того, инвесторы отыгрывали слабые данные по динамике промпроизводства Китая (в мае показатель вырос на 5% в годовом исчислении, хотя эксперты ожидали повышения на 5,4%). В США также вышла слабая статистика по розничным продажам.

По оценке главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, сохранение полного контроля со стороны ЦБ РФ над проинфляционными рисками является одним из основополагающих факторов, позволивших регулятору вернуться к снижению ставки. Банк России сигнализирует рынку о наличии возможностей по возвращению к циклу снижения ключевой ставки до ее нейтрального уровня. Регулятор пока не заявлял об изменении своих оценок нейтрального уровня ставки, который находится в диапазоне 2-3%. В условиях текущего дня реальный уровень ставок в РФ, с учетом пятничного шага ЦБ РФ находится вблизи отметки в 2,6%.

Регулятор также сделал акцент на более слабом положении отечественной экономики в первом полугодии (ЦБ снизил прогноз по росту ВВП). С учетом общей риторики регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки на опорном заседании в сентябре - до уровня 7,25%. Также не исключен такой шаг и на заседании в конце июля в случае отсутствия масштабных негативных шоков на внешнем рыночном фоне, а также при сохранении санкционных рисков на РФ без существенного усиления в данной перспективе, считает аналитик.

Сам факт снижения ставки ЦБ РФ в пятницу оказал весьма опосредованное влияние на российские рынки и курс рубля в силу высокого уровня "заложенности" такого шага в текущие цены активов. Однако сигнал регулятора о наличии возможности возвращения к циклу смягчения денежно-кредитной политики могут усилить оптимистичные ожидания рынка. Именно на данных ожиданиях может продолжиться рост российского долгового рынка за счет спроса со стороны иностранных инвесторов, полагает Покатович.

Эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский полагает, что снижение ставки ЦБ РФ должно положительно сказаться на рынке кредитования и поддержать российские фондовые площадки, которые всю неделю росли. В пятницу продолжили свой рост акции энергетического сектора и металлурги.

В США в фокусе внимания оказались статданные по розничным продажам (продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%), которые являются одним из важнейших опережающих индикаторов темпов роста экономики. Если люди не тратят деньги, они не повышают ВВП, что указывает на слабую ситуацию в экономике и не дает инвесторам веры в будущее фондовых площадок, отмечает Иногородский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у "быков" хватило сил для обновления максимума индекса МосБиржи, после чего на динамику рынка повлияло решение ЦБ РФ снизить ставку до 7,5% - традиционно снижение ставки Центробанка оказывает негативное влияние на бумаги финансовых организаций. Соответственно, в "минус" ушли бумаги Сбербанка, также вниз рынок тянули акции "Роснефти", лишившиеся дивидендной составляющей. Среди лидеров дня преобладали бумаги электроэнергетики за счет щедрости своих дивидендов: "Россети", "РусГидро", "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB). К слову говоря, снижение ставки ЦБ РФ означает падение доходностей на рынке облигаций, что повышает привлекательность дивидендных историй, отмечает эксперт.

ЦБ РФ снизил прогноз годовой инфляции на текущий год до 4,2-4,7%, это довольно существенное снижение, если вспомнить о том, что в конце 2018 года регулятор допускал рост показателя до 5,5% и даже выше 6%. Однако важным является то, что ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. То есть можно рассчитывать, как минимум, еще на одно снижение ставки в III-IV кварталах, а при относительно оптимистичном сценарии ставка может быть снижена до 7%. Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы.

Поводом для пессимизма в сырьевом секторе стала статистика из КНР, где промпроизводство замедлило рост в мае до 5,0% при ожиданиях небольшого ускорения до 5,5%. Ситуация с подрывом танкеров вблизи берегов ОАЭ пока продолжается в мирном русле, хотя обвинения США намекают на то, что союзники должны отказаться от своей позиции противостояния американским ограничениям против Тегерана. Очередную неясность в судьбу соглашения ОПЕК+ вносят представители российских нефтяных компаний. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призвал сохранить соглашение, но повысить добычу. По его словам, российские производители будут вполне удовлетворены ценой в диапазоне $55-65 за баррель. Против позиции производственных менеджеров "Газпром нефти" и "Роснефти" выступают заинтересованные министерства, которые ранее говорили о необходимости продления соглашения. Министр энергетики Александр Новак вовсе допускал падение цены барреля до $30, если соглашение не будет продлено. Ситуация на рынке может, напротив, потребовать сокращения добычи.

Президент США Трамп в очередной раз подчеркнул, что он не торопится с переговорами с Китаем, но хотел бы их возобновления. По вопросу атак на танкеры он обвинил Иран. На этом фоне золото подорожало почти до $1360, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2,1%. Российский рынок в итоге завершил пятницу в "минусе" на фоне укрепляющегося рубля, отмечает Кочетков.

Как отмечает руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов, правительство Китая играет против Америки, укрепляя собственную экономику. Это прямое указание партии, следуя которому китайские регуляторы должны поддерживать достаточную ликвидность в финансовой системе страны. По мнению директора по информации и внешним связям ВТО Кита Роквелла, в случае полномасштабной внешнеторговой войны мировая внешняя и внутренняя торговля рухнут на 17%. Это будет сопоставимо с кризисами прошлых лет: Великой депрессией, кризисом 1987 года и 1999-2000 годов, а также кризисом 2008 года. В ВТО отмечают, что огромные торговые пошлины, которыми связаны Китай и США, с начала 2018 года вызывают серьезное беспокойство мирового сообщества. Рынки пока не упали, воспринимая происходящее спокойно, вероятно, они рассчитывают на саммит G20, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-7,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-6,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,2%).

Выросли "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+13,9%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+7%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+5,3%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+4,5%).

Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+2,3%, до 7,74 рубля) обновили максимум с марта прошлого года на новостях о дивидендах. Как сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" (MOEX: TRNF), председатель совета директоров НМТП Рашид Шарипов, треть из 35,5 млрд рублей, полученных за продажу "Новороссийского зернового терминала", порт направит на дивиденды за 2019 год.

Р.Шарипов также добавил, что в планах есть частичное погашение валютного кредита, но это решение будет приниматься уже в конце года.

В пятницу также стало известно, что акционеры НМТП на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,5 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 9,629 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,55 млрд рублей (из них 12,115 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июня 2019 года 19:38
Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимумов в дивидендный сезон
Рынок акций РФ во вторую неделю июня продолжил подъем в условиях дивидендного сезона и сохраняющегося спекулятивного внутреннего спроса на бумаги, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, протестировав рубеж 2770 пунктов; индекс РТС поднялся до 1350 пунктов - максимума с июля 2014 года. При этом внешние фондовые площадки и нефть скорректировались вниз на неопределенности торгового противостояния между США с остальным миром, также продолжился отток западного капитала с развивающихся рынков.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 19:34
Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро благодаря росту спроса на рублевые активы на смягчении политики ЦБ РФ
Москва. 14 июня. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%, и усилению спроса на ОФЗ в рамках carry trade.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 19:15
Рост цен евробондов РФ в середине недели сменился снижением в рамках коррекции
Москва. 14 июня. Рост котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, отмечавшийся 10-11 июня, в середине недели сменился снижением в рамках коррекции, которая к пятнице сошла на нет. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали противоположную динамику - плавное снижение цен в начале недели и восстановительный рост в среду-четверг, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 18:53
С фундаментальной точки зрения, против российского рынка играет разве что краткосрочная перекупленность - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии отступили от достигнутых в течение дня годовых максимумов (2772,06 пункта и 1356,06 пункта соответственно), что указывает на опасность начала более масштабной нисходящей коррекции. Ее сигналами стало бы падение индикаторов ниже ближайших поддержек 2715 и 1320...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 18:50
"ВТБ Капитал" прекращает анализ Luxoft
ВТБ Капитал" прекращает анализ Luxoft, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость и рекомендация для акций Luxoft от аналитиков "ВТБ Капитала" отозваны, инвесторы больше не должны на них полагаться. Как стало известно ранее, компания DXC Technology получила все необходимые разрешения...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 18:11
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,50–65,50 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, стремясь таким образом стимулировать экономический рост. При этом ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Однако вряд ли регулятор...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 17:28
Атон возобновил анализ ВТБ с рейтингом "на уровне рынка" для его GDR
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ ВТБ (MOEX: VTBR), сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Ганелина и Анны Бутко. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ, рассчитанная аналитиками ИК, составляет $1,52 за штуку, рейтинг - "на уровне...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 17:07
Ждать роста рубля к 63,6 за доллар можно, если цены на нефть не уйдут ниже $60 - БКС
"Снижение ставки было ожидаемым и существенного движения рубля против доллара мы не увидели. Тем не менее, определенные сомнения в решительности ЦБ у отдельных аналитиков были. Главным образом присутствует беспокойство относительно глобального роста и цен на нефть, а также снижения...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 16:42
Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы - "Открытие Брокер"
"Решение ЦБ РФ снизить ставку позитивно отразилось на рубле, который укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,83%, недельная - до 7,89%, а месячная - до 8,03%. В итоговом заявлении ЦБ РФ говорится о том, что...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 16:22
На рынке акций стоит быть аккуратнее с короткими позициями - ИК "ФИНАМ"
"На российском рынке все без сюрпризов. Даже заседание совета директоров ЦБ и снижение ключевой ставки - на 0,25 п.п., до 7,5% впервые с марта 2018 года, не привнесло неожиданностей на рынок. В определенной степени разочарование, что ставка была снижена не на 0,5 п.п., даже привело к укреплению...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 16:00
На рынке облигаций продолжаем отдавать предпочтение кредитному риску - Julius Baer
"Доходность по 10-летним казначейским облигациям США приближается к психологически важному уровню 2% под давлением опасений о начале рецессии, ожиданий избыточного снижения ставок ФРС США и затянувшегося снижения темпов инфляции, - руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 15:47
Рубль чуть ускорил рост к доллару и евро после решения ЦБ РФ снизить ставку на 25 б.п., до 7,5%
Москва. 14 июня. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного ускорил темпы укрепления к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%.    читать дальше
.
14 июня 2019 года 15:46
Рынок нефти слабо отреагировал на инцидент в Ормузском проливе - Julius Baer
Атаки на два танкера в Ормузском проливе вызвали обеспокоенность на рынке нефти, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. "Пролив является "бутылочным горлышком" международной торговли нефтью и природным газом, и недавний...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 15:35
ЦБ РФ пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания - Альфа-банк
ЦБ понизил ставку до 7,5%, как и предполагали 94% опрошенных агентством Bloomberg аналитиков: ЦБ, как и ожидали 33 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, понизил ставку с 7,75% до 7,5%. В пресс-релизе ЦБ говорится, что прогноз инфляции на 2019 год снижен с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%, а...    читать дальше
.
14 июня 2019 года 15:19
При смягчении монетарной политики вырастет стоимость рублевых облигаций и дивидендных акций - ИК QBF
"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых на фоне замедления годовой инфляции до 5% годовых в июне после ускорения до 5,3% в марте из-за повышения НДС до 20% с начала года, - отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. - При этом Центробанк понизил...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.