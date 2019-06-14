Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли, неделю закрыл ростом

Москва. 14 июня. Рынок акций РФ после обновления максимума индекса МосБиржи завершил торги в пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли игроками после роста, лидерами отката выступили бумаги "Роснефти" после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2", а лидерами роста стали бумаги сетевых компаний во главе с "Россетями".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2739,28 пункта (-0,7%, максимум сессии и новый пик - 2771,99 пункта), индекс РТС - 1341,05 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар подешевел до 64,35 рубля (-0,23 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-1,1%, доллар подешевел на 0,46 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, при этом понизил прогноз инфляции в РФ на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2% и понизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Также ЦБ РФ дал новый сигнал по монетарной политике, сообщив, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, а переход к нейтральной монетарной политике ожидается до середины 2020 года. Также ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ с $35 млрд до $50 млрд.

Негативные новости о санкциях США в отношении "Северного потока 2" рынок проигнорировал. Сенатор США Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, которым предусмотрено введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток 2" и иных российских газопроводов, говорится в заявлении пресс-службы сенатора, опубликованном на его сайте. В документе отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока 2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (-3,3%, до 408 рублей, дивиденды за 2018 год - 11,33 рубля на акцию), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,2% и +4,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%).

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%), инвесторы оценивают усиление напряженности на Ближнем Востоке и другие геополитические риски, что поддерживает нефть.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

В США в пятницу вышла разнополярная статистика. Розничные продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%, промпроизводство увеличилось на 0,4% при ожидавшемся подъеме на 0,2%. Динамика промпроизводства за апрель была пересмотрена в лучшую сторону - показатель снизился на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Кроме того, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне снизился до 97,9 пункта при прогнозах снижения до 98 пунктов с майских 100 пунктов.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу выросла до $62,15 за баррель (+1,4% и +2,2% накануне), июльская цена WTI - до $52,77 за баррель (+0,9% и +2,2% в четверг).

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

По расчетам МЭА, поставки нефти из ОПЕК в мае упали до минимума за пять лет из-за антииранских санкций, при этом страны не-ОПЕК в мае выполнили сделку на 169%, страны ОПЕК - на 133%.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Как отмечает эксперт Forex Club Андрей Войткив, мировые рынки в конце недели просели, отыгрывая возросший геополитический риск после атак неизвестных на нефтяные танкеры в Оманском заливе и последовавших обвинений США в произошедшем Ирана. Кроме того, инвесторы отыгрывали слабые данные по динамике промпроизводства Китая (в мае показатель вырос на 5% в годовом исчислении, хотя эксперты ожидали повышения на 5,4%). В США также вышла слабая статистика по розничным продажам.

По оценке главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, сохранение полного контроля со стороны ЦБ РФ над проинфляционными рисками является одним из основополагающих факторов, позволивших регулятору вернуться к снижению ставки. Банк России сигнализирует рынку о наличии возможностей по возвращению к циклу снижения ключевой ставки до ее нейтрального уровня. Регулятор пока не заявлял об изменении своих оценок нейтрального уровня ставки, который находится в диапазоне 2-3%. В условиях текущего дня реальный уровень ставок в РФ, с учетом пятничного шага ЦБ РФ находится вблизи отметки в 2,6%.

Регулятор также сделал акцент на более слабом положении отечественной экономики в первом полугодии (ЦБ снизил прогноз по росту ВВП). С учетом общей риторики регулятор может пойти на еще одно снижение ключевой ставки на опорном заседании в сентябре - до уровня 7,25%. Также не исключен такой шаг и на заседании в конце июля в случае отсутствия масштабных негативных шоков на внешнем рыночном фоне, а также при сохранении санкционных рисков на РФ без существенного усиления в данной перспективе, считает аналитик.

Сам факт снижения ставки ЦБ РФ в пятницу оказал весьма опосредованное влияние на российские рынки и курс рубля в силу высокого уровня "заложенности" такого шага в текущие цены активов. Однако сигнал регулятора о наличии возможности возвращения к циклу смягчения денежно-кредитной политики могут усилить оптимистичные ожидания рынка. Именно на данных ожиданиях может продолжиться рост российского долгового рынка за счет спроса со стороны иностранных инвесторов, полагает Покатович.

Эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский полагает, что снижение ставки ЦБ РФ должно положительно сказаться на рынке кредитования и поддержать российские фондовые площадки, которые всю неделю росли. В пятницу продолжили свой рост акции энергетического сектора и металлурги.

В США в фокусе внимания оказались статданные по розничным продажам (продажи в мае выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,6%), которые являются одним из важнейших опережающих индикаторов темпов роста экономики. Если люди не тратят деньги, они не повышают ВВП, что указывает на слабую ситуацию в экономике и не дает инвесторам веры в будущее фондовых площадок, отмечает Иногородский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у "быков" хватило сил для обновления максимума индекса МосБиржи, после чего на динамику рынка повлияло решение ЦБ РФ снизить ставку до 7,5% - традиционно снижение ставки Центробанка оказывает негативное влияние на бумаги финансовых организаций. Соответственно, в "минус" ушли бумаги Сбербанка, также вниз рынок тянули акции "Роснефти", лишившиеся дивидендной составляющей. Среди лидеров дня преобладали бумаги электроэнергетики за счет щедрости своих дивидендов: "Россети", "РусГидро", "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB). К слову говоря, снижение ставки ЦБ РФ означает падение доходностей на рынке облигаций, что повышает привлекательность дивидендных историй, отмечает эксперт.

ЦБ РФ снизил прогноз годовой инфляции на текущий год до 4,2-4,7%, это довольно существенное снижение, если вспомнить о том, что в конце 2018 года регулятор допускал рост показателя до 5,5% и даже выше 6%. Однако важным является то, что ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. То есть можно рассчитывать, как минимум, еще на одно снижение ставки в III-IV кварталах, а при относительно оптимистичном сценарии ставка может быть снижена до 7%. Негативом для рубля можно считать сохраняющийся отток из фондов, инвестирующих в российские активы.

Поводом для пессимизма в сырьевом секторе стала статистика из КНР, где промпроизводство замедлило рост в мае до 5,0% при ожиданиях небольшого ускорения до 5,5%. Ситуация с подрывом танкеров вблизи берегов ОАЭ пока продолжается в мирном русле, хотя обвинения США намекают на то, что союзники должны отказаться от своей позиции противостояния американским ограничениям против Тегерана. Очередную неясность в судьбу соглашения ОПЕК+ вносят представители российских нефтяных компаний. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призвал сохранить соглашение, но повысить добычу. По его словам, российские производители будут вполне удовлетворены ценой в диапазоне $55-65 за баррель. Против позиции производственных менеджеров "Газпром нефти" и "Роснефти" выступают заинтересованные министерства, которые ранее говорили о необходимости продления соглашения. Министр энергетики Александр Новак вовсе допускал падение цены барреля до $30, если соглашение не будет продлено. Ситуация на рынке может, напротив, потребовать сокращения добычи.

Президент США Трамп в очередной раз подчеркнул, что он не торопится с переговорами с Китаем, но хотел бы их возобновления. По вопросу атак на танкеры он обвинил Иран. На этом фоне золото подорожало почти до $1360, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2,1%. Российский рынок в итоге завершил пятницу в "минусе" на фоне укрепляющегося рубля, отмечает Кочетков.

Как отмечает руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов, правительство Китая играет против Америки, укрепляя собственную экономику. Это прямое указание партии, следуя которому китайские регуляторы должны поддерживать достаточную ликвидность в финансовой системе страны. По мнению директора по информации и внешним связям ВТО Кита Роквелла, в случае полномасштабной внешнеторговой войны мировая внешняя и внутренняя торговля рухнут на 17%. Это будет сопоставимо с кризисами прошлых лет: Великой депрессией, кризисом 1987 года и 1999-2000 годов, а также кризисом 2008 года. В ВТО отмечают, что огромные торговые пошлины, которыми связаны Китай и США, с начала 2018 года вызывают серьезное беспокойство мирового сообщества. Рынки пока не упали, воспринимая происходящее спокойно, вероятно, они рассчитывают на саммит G20, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-7,1%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-6,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,2%).

Выросли "префы" ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+13,9%), акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+7%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+5,3%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+4,5%).

Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+2,3%, до 7,74 рубля) обновили максимум с марта прошлого года на новостях о дивидендах. Как сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" (MOEX: TRNF), председатель совета директоров НМТП Рашид Шарипов, треть из 35,5 млрд рублей, полученных за продажу "Новороссийского зернового терминала", порт направит на дивиденды за 2019 год.

Р.Шарипов также добавил, что в планах есть частичное погашение валютного кредита, но это решение будет приниматься уже в конце года.

В пятницу также стало известно, что акционеры НМТП на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,5 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 9,629 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,55 млрд рублей (из них 12,115 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).