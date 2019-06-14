Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,50–65,50 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, стремясь таким образом стимулировать экономический рост. При этом ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Однако вряд ли регулятор будет форсировать события, опасаясь разгона инфляции и углубления негативных тенденций на рынке потребительского кредитования. Рубль позитивно отреагировал на решение по ставке, дополнительную поддержку российской валюте оказывают фактор налогового периода, а также увеличенный интерес внешних игроков к отечественным активам. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,50–65,50 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.