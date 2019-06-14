14 июня 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: возможна восходящая динамика
В пятницу аналитики предполагают позитивный старт фондовых торгов в России. Правда, устойчивость роста находится под сомнением.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения около уровня открытия".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от "торговых войн" - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера российский рынок акций продолжил рост на позитивном внешнем фоне и лишь чуть-чуть не дотянул до очередного обновления исторических максимумов. Скорее всего, новый рекорд будет поставлен сегодня на открытии торгов. Внешний фон говорит об этом. В целом мы по-прежнему не рекомендуем формировать среднесрочные портфели, поскольку не видим ни причин нынешнего сильного роста, ни большой вероятности его продолжения в будущем. Сейчас оправданы лишь точечные спекулятивные покупки".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Одним из ключевых событий текущей недели станет заседание ЦБ РФ, на котором, по мнению большинства аналитиков, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В целом мы не исключаем продолжения восходящей динамики, ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят уровни 2765-2770 пунктов по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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14 июня 2019 года 13:47
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14 июня 2019 года 11:15
(добавлен 3-й абзац и таблица)
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Кроме того, для этих бумаг была повышена прогнозная стоимость с 4,6 фунта стерлингов до 5,3 фунта... читать дальше
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"Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым, - считают аналитики Росбанка. - Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще... читать дальше
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14 июня 2019 года 10:47
(добавлен текст после 2-го абзаца)
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14 июня 2019 года 10:37
"Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным - развитые рынки выглядят получше развивающихся, - полагает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении... читать дальше
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14 июня 2019 года 10:27
Москва. 14 июня. Доллар и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
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14 июня 2019 года 10:26
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