Утренние прогнозы: возможна восходящая динамика

В пятницу аналитики предполагают позитивный старт фондовых торгов в России. Правда, устойчивость роста находится под сомнением.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,2-0,3%, вблизи отметки 2765 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения около уровня открытия".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе. Ожидания смягчения денежной политики ФРС остаются фактором поддержки для спроса на рынках акций в целом. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, в какой степени монетарные меры стимулирования экономики смогут компенсировать негативный эффект от "торговых войн" - этот фактор неопределенности пока заставляет ставить под сомнение устойчивость подъема на рынках акций".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера российский рынок акций продолжил рост на позитивном внешнем фоне и лишь чуть-чуть не дотянул до очередного обновления исторических максимумов. Скорее всего, новый рекорд будет поставлен сегодня на открытии торгов. Внешний фон говорит об этом. В целом мы по-прежнему не рекомендуем формировать среднесрочные портфели, поскольку не видим ни причин нынешнего сильного роста, ни большой вероятности его продолжения в будущем. Сейчас оправданы лишь точечные спекулятивные покупки".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Одним из ключевых событий текущей недели станет заседание ЦБ РФ, на котором, по мнению большинства аналитиков, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. В целом мы не исключаем продолжения восходящей динамики, ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят уровни 2765-2770 пунктов по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС".