Волатильность рубля может повыситься из-за 40%-го роста дивидендов - Газпромбанк

"Российский фондовый рынок вступает в активную фазу летнего дивидендного сезона, и компании готовятся распределить среди акционеров рекордный объем дивидендов – 1,83 трлн руб. (+40% относительно соответствующего периода прошлого года), или 65% от суммарного дивидендного потока по отчетному периоду 2018 г. – 2,78 трлн руб. Дневная динамика курса рубля в 2018 и 2019 гг. показывает сильную взаимосвязь изменений валютного курса с продажами валюты под дивидендные платежи, и в летний период 2019 г. мы также ожидаем усиления чувствительности рубля", - указывают аналитики Газпромбанка Илья Фролов и Сергей Коныгин.

В отчете эксперты фокусируются на трех главных факторах влияния на валютный рынок в ближайшие месяцы: конвертация валюты во время дивидендного сезона, покупка валюты в рамках бюджетного правила, а также налоговые платежи экспортеров.

1. Фактор дивидендных выплат

"Дневная динамика курса рубля в 2018 и 2019 гг. показывает сильную взаимосвязь с покупками валюты под дивидендные платежи иностранным держателям акций, - отмечают эксперты Газпромбанка. - В течение всего дивидендного сезона 2018 г. и начала 2019 г. крупные продажи валюты экспортерами под выплату дивидендов приводили к укреплению курса рубля (мы ориентируемся на 7-дневный период до даты закрытия реестра держателей). Обратная конвертация получаемых номинальными держателями дивидендов приводит к ослаблению рубля в отдельные периоды. В летний дивидендный сезон (июнь–июль) мы также ожидаем усиления чувствительности рубля к дивидендным потокам".

2. Фактор бюджетного правила

"Дивидендный сезон будет проходить на фоне регулярных покупок валюты со стороны Минфина РФ в рамках бюджетного правила, - напоминают Илья Фролов и Сергей Коныгин. - Покупки не оказывают значимого влияния на курс рубля, поскольку их объем не превышает 10% дневного оборота торгов на ММВБ, однако величина покупок показывает объем доступной валютной ликвидности на рынке в дивидендный сезон. Согласно нашей оценке, покупки валюты в июне–июле составят 6,4 млрд долл. и 5,4 млрд долл. соответственно (регулярные покупки Минфина РФ в рамках бюджетного правила и отложенные ЦБ РФ за сентябрь–декабрь 2018 г.). При этом валютных поступлений по текущему счету будет значимо меньше за аналогичный период времени. В летний период сезонного снижения экспортных поступлений регулярное изъятие валютной ликвидности будет способствовать росту чувствительности рубля к валютообменным операциям компаний под дивидендные выплаты в отдельные дни".

3. Фактор налоговых платежей

"Отдельно мы проанализировали влияние налоговых платежей экспортеров на баланс валютного рынка. Июнь. В преддверии налоговой недели (с 24 по 29 июня) экспортерами, по нашим оценкам, будет продано 5,7 млрд долл. по НДПИ, что превышает объем покупок валюты экспортерами под дивиденды. Этот объем продаж валюты в целях налоговых выплат будет в отдельные дни компенсировать излишний спрос на валюту для выплаты дивидендов. Июль. В июле динамика спроса и предложения на валютном рынке сохранит неоднородность. Объем продаж валюты под выплату НДПИ в преддверии налоговой недели (с 22 по 29 июля) мы оценили в 5,3 млрд долл. Мы ожидаем, что в налоговую неделю предложение валюты со стороны компаний под дивиденды будет на низком уровне, поскольку основные операции ожидаются в середине месяца", - указывают аналитики Газпромбанка.

В результате совокупный эффект на валютный рынок специалисты банка оценили через построение дневного графика продаж и покупок валюты, а также налоговых платежей в июне–июле: "Мы учитываем объемы продаж валюты экспортерами для выплат дивидендов. При этом обратная покупка валюты будет осуществляться не только экспортерами, а в том числе компаниями, ориентированными на внутренний рынок, т.к. номинальные держатели будут проводить крупные валютные платежи иностранным держателям акций. В отдельные периоды объемы предложения и спроса на иностранную валюту не будут уравновешены, и эти дисбалансы способны оказывать влияние на валютный курс".

Исходя из предположений о возможных объемах продаж и покупки иностранной валюты и времени совершения данных операций, эксперты Газпромбанка смоделировали потоки на валютном рынке, связанные с дивидендным фактором, в июне и июле: "Вероятное укрепление рубля: с точки зрения положительного влияния на валютный курс (укрепление рубля) мы отмечаем периоды 10–16 июня, 24-30 июня, 15-28 июля. Вероятное ослабление рубля: с точки зрения негативного влияния на валютный курс (ослабление рубля) мы отмечаем периоды 17–23 июня и 29 июля – 4 августа".