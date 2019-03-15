Трудности в торговых переговорах США и Китая оказывают давление на рынки золота и серебра - Julius Baer

Признаки ослабления напряженности между США и Китаем по торговым вопросам привели к улучшению настроений на финансовых рынках в последнее время, отмечает аналитик в сфере проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Однако в четверг надежды на встречу президента Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином в конце марта снизились, что оказало давление на котировки циклических металлов. Цены на золото и серебро также упали на 1% и 1,7%, соответственно, отражая опасения, что отсутствие прогресса в торговых переговорах (как и внезапный прогресс) может негативно повлиять на спрос из Китая на оба металла.

"Золото в первую очередь рассматривается как защитный актив, однако оно очень чувствительно к ситуации на развивающихся рынках, которые совокупно обеспечивают более половины глобального спроса на металл, и в особенности это касается Китая, - подчеркивает Карстен Менке. - Улучшение экономической ситуации и укрепление местных валют по отношению к доллару США поддерживают спрос на золото. Именно такую ситуацию можно было наблюдать в Китае, где в последние несколько лет спрос на золото был высоким, поскольку покупатели обращали все больше внимания на экономические прогнозы. Китай также является крупным потребителем серебра, обеспечивая около четверти глобального промышленного спроса. Ослабление экономической ситуации вкупе с напряженностью в международной торговле оказывали давление на спрос в последнее время и привели к снижению импорта серебра примерно на 8% в 2018 году".

Котировки золота и серебра снизились в четверг в связи с пошатнувшимися надеждами на достижение торгового соглашения между США и Китаем и связанными с ними опасениями о снижении спроса. "В целом, мы не обеспокоены недавней волатильностью на рынках золота и серебра и рассматриваем ее как часть ожидаемой краткосрочной консолидации. В более длительной перспективе мы видим перспективы роста котировок обоих металлов", - заключает эксперт Julius Baer.