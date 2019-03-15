Не исключаем попытки роста на внешнем позитивном фоне в начале торговой сессии - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют попытки роста, цена на энергоносители и металлы также торгуются ростом. Каких-либо значимых драйверов для осмысленного движения отечественного фондового рынка мы, к сожалению, не находим. Не исключаем попытки роста на внешнем позитивном фоне в начале торговой сессии", - полагает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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