Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2019 года вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 54,1 пункта против 53,6 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста деловой активности в сфере услуг РФ в феврале оказались максимальным с ноября 2018 года, что было обусловлено привлечением новых клиентов и более благоприятными рыночными условиями.

Более того, участники исследования сообщили, что увеличение спроса со стороны клиентов привело к росту новых заказов в сфере услуг РФ, темпы которого были выше исторических данных, но замедлились по сравнению с январскими показателями. При этом рост новых экспортных заказов в феврале продолжился пятый месяц подряд и был устойчивым, но темпы его снизились до трехмесячного минимума.

Как показал февральский опрос, на фоне существенного роста новых заказов компании сферы услуг РФ ускорили набор служащих. Одновременно незавершенные заказы сократились пятнадцатый месяц подряд. Темпы снижения ускорились, но в целом были умеренными. Ряд компаний объясняли данное сокращение повышением эффективности труда.

Недавнее повышение НДС продолжало оказывать ценовое давление во всех сегментах российской сферы услуг в феврале. Темпы роста закупочных цен замедлились с января, но остались высокими и были вторыми максимальными с декабря 2014 года. Участники исследования также отметили более высокие цены на топливо и сырье, что способствовало увеличению затрат. Соответственно, компании стремились переложить более высокие расходы на своих клиентов. Темпы инфляции отпускных цен понизились после недавнего пика в январе, но, тем не менее, были вторыми максимальными с апреля 2018 года.

Деловые ожидания в российской сфере услуг в феврале были высокими.