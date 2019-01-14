С открытия торгов в понедельник доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 67 руб. - ИК "Велес Капитал"

С открытия торгов в понедельник доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 67 руб. К середине дня пара доллар/рубль торговалась в районе 67,15 руб., прибавляя порядка 0,4%. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отметил, что в пятницу американской валюте так и не удалось закрепиться выше 67 руб., несмотря на сообщение Минфина о возобновлении покупок валюты с 15 января. Напомним, что за период с 15 января по 6 февраля ведомство собирается купить валюту на 265,8 млрд руб., что будет эквивалентно ежедневным покупкам на сумму 15,6 млрд руб. Данная информация почти не испугала отечественную валюту, так как объем планируемых покупок оказался минимальным с апреля 2018 г. Кроме того, рынку гораздо важнее получить информацию о сроках и объемах проведения отложенных валютных покупок, данные о которых ЦБ пока не раскрывал. Ко всему прочему, на момент объявления сообщения о покупках валюты отечественную валюту поддерживали нефтяные котировки. Так, к середине дня в пятницу стоимость марки Brent была совсем близка к уровню в 62,5 долл. за баррель, что стало максимумом с 7 декабря прошлого года. Однако к утру понедельника котировки скорректировались ниже 60 долл. за баррель, что послужило одной из главных причин ослабления рубля в начале недели. Впрочем, снижение в паре с американской валютой демонстрировало и большинство других валют на развивающихся рынках, хотя индекс доллара к шести основных валютам находился в небольшом минусе.

"Вместе с возобновлением валютных операций во вторник стартует также налоговый период, - указывает эксперт ИК "Велес Капитал". - Однако пока банки поддерживают комфортные запасы ликвидности, поэтому первые платежи (уплата обязательных страховых взносов) вряд ли окажут какую-либо поддержку рублю. Так, остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ к утру понедельника находились на максимальной отметке с середины декабря, задолженность банков по кредитам, обеспеченным нерыночными активами и поручительствами, с конца декабря держится на минимумах за последние годы, а задолженность по другим инструментам рефинансирования вблизи нуля. При условии сохранения геополитических рисков и санкционных угроз текущий курс рубля выглядит вполне логичным, а уровень в 65 руб. по доллару пока представляется "потолком" для отечественной валюты на сегодняшний день. Мы полагаем, что в 2019 году давление на рубль от рисков новых санкций может частично нивелироваться замедлением темпов повышения ставки ФРС, однако в целом сохраняется высокая вероятность для закрепления доллара выше 70 руб.".